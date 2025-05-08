蘋果考慮瀏覽器AI替代方案 Google母公司股價崩9%

Google母公司Alphabet的股價一度重挫9%，因為蘋果高階主管法庭作證表示正在考慮Google搜尋之外的AI替代方案。 （美聯社）

Google 母公司Alphabet的股價周三（7日）一度暴跌9%，因為蘋果公司（Apple）一位高階主管表示，蘋果正在為自家的網路瀏覽器，「積極考慮」引進以人工智慧（AI ）驅動的搜尋引擎，做為Google搜尋的替代選擇。

Alphabet周三股價終場崩跌7.3%，是2月來最大跌幅；蘋果收盤也下跌1.1%。

蘋果服務部門資深副總裁庫伊（Eddy Cue）周三因美國司法部對Alphabet訴訟，在法院作證時，透露了蘋果正主動要改造Safari瀏覽器，聚焦AI搜尋引擎。他說，蘋果與Perplexity等多個新創公司洽談中，了解他們的搜尋工具做為替代Google的可能性。

彭博資訊說，蘋果的動作是為因應與Google長期的夥伴關係可能終止，同時代表了搜尋服務這個產業將會快速出現的重大變化。

庫伊告訴法院，蘋果計劃將新創公司的搜尋工具列入選單之內，供iPhone 、iPad等蘋果裝置的使用者，在Safari瀏覽器內可以選擇自己偏好的搜尋。不過庫伊並沒有提及這些可能舉措落實的時間表。

庫伊也表示，蘋果亦考慮增加中國AI公司DeepSeek的AI服務到，以及其他的一些選項到iPhone之中。

蘋果一旦改向採用新的搜尋供應商，將威脅到Google與蘋果每年約200億美元的商業關係，目前雙方這樣的關係，蘋果iPhone和Safari瀏覽器預設的搜尋引擎是Google，為Google帶來數億使用者，助攻它的廣告事業。

庫伊作證是司法部控告Google壟斷搜尋市場勝利後，法庭要決定救濟方案所進行的聽證的一部分。焦點放在蘋果與Google一年200億美元的合約，讓Google成為蘋果瀏覽器的預設搜尋。

庫伊作證指出，AI打開Google在搜尋領域首次面對嚴峻競爭的大門。他說，「在AI出現之前，我的感覺是其他的選擇都不可靠」，「我認為現在的潛力要大得多，因為有新的參與者以不同的方式來解決這個問題。」

上個月Safari瀏覽器的搜尋首次出現下滑，庫伊認為，就是因為用戶開始轉向使用AI工具。他預期，諸如OpenAI、Perplexity、Anthropic等公司所提供的AI搜尋，將逐漸取代Google這類傳統搜尋引擎。