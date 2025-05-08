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Fed利率不變 等待川普貿易政策成型 預警滯帳風險

財經新聞組／綜合報導

聯準會維持基準利率不變，等待川普政府的貿易政策成型並觀察其對低迷經濟的影響。

鑑於政治和經濟領域充滿不確定性，聯邦公開市場委員會(FOMC)將基準隔夜借款利率維持在4.25-4.5%區間，這是12月以來一直維持的水平。

會後聲明指出了波動性及其對政策決策的影響。聲明寫道：「經濟前景的不確定性進一步增加。」「委員會關注其雙重使命面臨的風險，並判斷失業率上升和通脹上升的風險已經上升。」

雖然聲明中沒有具體提到關稅問題，但聯準會主席鮑爾在會後的新聞發布會上談到了這個問題。

在川普總統推動關稅的背景下，尋找聯準會所謂的充分就業和穩定物價的雙重使命之間的平衡變得更加困難。

聲明指出，關稅既有可能加劇通膨，又有可能減緩經濟成長，並提出美國出現1980年代初以來基本上不存在的滯脹局面的可能性。

政策制訂者普遍認為，鑑於目前經濟整體保持良好態勢，央行目前處於有利地位，可以耐心調整貨幣政策。

聯邦公開市場委員會的聲明指出，「淨出口的波動影響了數據」，並堅持其近期對經濟「繼續穩步擴張」的說法。

聯準會 關稅 利率

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