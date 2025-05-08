迪士尼Disney+第二財季訂戶意外成長 上修全年財測

迪士尼 公布第二財季業績，受Disney +串流平台用戶成長優於預期的推動，其營收和獲利均超出預期。

該公司調升部分2025財年預期，並公布其三個業務部門的收入均實現成長。

迪士尼先前曾表示，預計本季Disney+訂閱用戶數量將下降。但該公司財報指出，其訂閱用戶數量增加了140萬，全球用戶數量達到1.26億。根據StreetAccount報導，華爾街 曾預期迪士尼Disney+訂閱用戶數量將達到1.2335億。

迪士尼預計本季訂閱用戶數量將小幅增加。

其直接面向消費者的業務收入增至61.2億元，較去年同期成長8%。該公司表示，價格上漲和用戶數量增加推動了業務成長。

迪士尼目前預計全年調整後每股獲利為5.75元，較2024財年成長16%。該公司之前預計調整後每股獲利將實現高個位數成長。

迪士尼上季淨利增至32.8億元，合每股1.81元；而去年同期為虧損2000萬元，合每股虧損1分。經一次性專案調整、包括稅務問題解決，迪士尼每股獲利1.45元。

迪士尼總收入年增7%達到236.2億元。

包括傳統電視網絡、直接面向消費者的串流媒體和電影娛樂部門的收入，在冬季電影的強勁帶動下同比成長9%，達到106.8億元。

雖然《白雪公主》和《美國隊長：美麗新世界》表現不佳，但2024年上映的《獅子王：木法沙》和《海洋奇緣2》的票房收入提振了內容銷售和授權。

有線電視部門持續拖累整體業績，營收下降13%至24.2億元。

以ESPN為主的體育部門收入由於廣告收入增加而成長5%，達到45.3億元。該公司本季額外播出三場大學橄欖球季後賽和一場國家橄欖球聯盟比賽，從而提高了廣告費率和收視率。

包括公園、遊輪和度假村以及消費產品的體驗業務營收本季成長6%，達到88.9億元。