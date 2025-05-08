美股最錢線/不確定性湧現 大摩5招建議投資人

隨著美國總統川普 的關稅散彈亂射，全球貿易局勢愈發緊張，美股 也經歷了大幅動盪。為此，摩根史坦利 為投資人提出5點明確建議。

大摩首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)在本周報告中表示，雖然美股面臨不確定性，但投資人不應該離開美股。

他分析了投資人具體應該在哪些領域投資輪動，以更能免受全球貿易風險的影響。

1. 選擇大型股而不是小型股

威爾森表示，與小型股相比，大型股提供更好的定價能力和營運效率。此外，在經濟周期後段，大型股通常比小型股更具防禦性。

2. 把消費必需品換成醫療保健股

醫療保健類股相對於史指的折價幅度很大，相對於日常消費品類股的折價幅度更大。這意味著，對於尋求防禦的投資人來說，醫療保健類股更有價值。

此外，投資人通常認為醫療保健股具有防禦性，因為即使經濟進入衰退，人們通常也會繼續在醫療保健方面花錢。

3. 購買工業股而不是非必需消費品

對於尋求周期性投資的投資人來說，工業股是比非必需消費品更好的選擇。這是因為工業公司通常比非必需品公司擁有更強的定價權，而後者則受市場消費健康狀況的支配。

4. 注重優質股

摩根史坦利表示，當經濟周期老化、經濟成長放緩時，投資人應該循「品質曲線」往上走。這意味著更偏好於債務水準低、營運效率高、獲利和利潤率狀況穩定的優質公司。

5. 堅持美股

雖然要求轉向國際市場的呼聲越來越高，但威爾森認為，現在不是放棄美股的時候，尤其是不應放棄史指中的大型股。

他認為，與海外市場相比，美股的品質更高，「在當前背景下，市場和史指的高品質類股往往表現相對較好。」且隨著全球不確定性上升，美股久經考驗的穩定性可能仍能提供最佳的相對回報。（財經新聞組）