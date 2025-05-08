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鮑爾不理川普喊降息 聯準會維持利率不變

編譯廖玉玲、陳韻涵／綜合報導
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聯準會認為關稅影響及通膨因素未定，決定維持利率不變。（歐新社）
聯準會認為關稅影響及通膨因素未定，決定維持利率不變。（歐新社）

聯準會(Fed)7日無視川普總統呼籲降息的要求，宣布利率按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間不變，並警告貿易不穩定將影響經濟，失業率和通膨率攀升的風險增加。

聯準會在會後聲明中表示，此時央行正與川普政府關稅政策帶來的效應搏鬥，而通膨和失業率同時上揚的風險已經提高，導致經濟展望更不明確，所幸經濟整體而言「持續以強勁的速度擴張」。

聯準會在聲明中解釋，上季國內生產毛額(GDP)出現負成長，主要是企業和家庭趕在進口關稅實施前搶貨，進口創紀錄。

美聯社報導，聯準會去年年底連續三次降息後，連續第三次維持利率不變。

許多經濟學者和華爾街投資人預計聯準會今年將降息，但川普的全面關稅政策讓美國經濟和央行政策的不確定性大增。

股市預期，聯準會7月起有望降息三次。

美國銀行(BofA)經濟學者伊里戈延(Claudio Irigoyen)認為，降息時間能延則延，通膨上升和經濟活動下降將導致停滯性通膨，聯準會的工作更棘手，應優先考慮通膨風險且鞏固自身的信譽。

鮑爾：如何應對關稅實在說不準

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在記者會上強調，關稅壓抑消費者和企業的情緒，但尚未對經濟造成顯著傷害，而當前不確定性太多，聯準會應如何應對這些關稅實在說不準。

鮑爾說：「若已宣布的關稅上調持續，可能助長通膨、拖累經濟成長且造成失業率攀升」，這些影響可能是暫時的，也可能持續。

鮑爾說：「仍有太多未知因素，但我們處於有利位置，可以拭目以待。」

華爾街日報統計，鮑爾在記者會上共說了11次「拭目以待」(wait and see)。

聯準會同時面臨物價上漲和失業率增加的風險並不尋常，通膨上升通常發生在消費者自由消費而企業無法滿足其需求之際，類似新冠肺炎疫情之後的情況；失業率攀升則出現在經濟疲軟時節，通常會減少開支並冷卻通膨。

高失業率加上高通膨率，常被稱作「停滯性通膨」(stagflation)，這會引起央行的恐懼，因為他們將難以應對這兩項挑戰，上一次停滯性通膨發生在1970年代的石油衝擊和衰退期間。

大多數經濟學者認為，川普的全面關稅確實構成停滯性通膨威脅；進口稅可能因為進口零件和成品的價格上漲，導致通膨走高，也會讓公司因成本增加而裁員，進而造成失業率攀升。

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