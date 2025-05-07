鮑爾把球拋給白宮 稱貿易政策明朗前不會貿然降息

鮑爾強調，當前風險和不確定性持續升高，真正有能力化解的應該是白宮，而且確實似乎已有所行動。(路透)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 明確表示，在貿易政策走向更明朗之前，他不會倉促降息 ，而貿易決策取決於白宮。

Fed周三維持利率不變，一致決議將聯邦資金利率維持在4.25%至4.5%之間，這是總統川普上月宣布大規模關稅 措施後的首次決策會議。會後聲明指出，就業與通膨風險雙雙上升。

鮑爾在記者會上說：「如果關稅大幅調高的措施持續下去，恐將推升通膨、拖慢經濟成長，並導致失業率上升。」

鮑爾說，這樣的情況迫使決策者在兩難中抉擇：是要降息撐住就業市場，或者維持高利率以壓制通膨。他也暗示，鑒於目前仍不確定關稅政策的範圍和規模，以及即將登場的貿易談判結果如何，Fed將繼續觀望。

市場對Fed下次在6月中旬開議降息的預期隨之降溫，投資人普遍認為要等到下半年才會降息。鮑爾說，官員認為觀察經濟狀況再作判斷的代價「相對不高」。他一共11次提及「觀望」一詞。

他說：「我們不覺得有非動不可的急迫性，現在保持耐心比較合適。」他說：「一旦情勢有變──我們過去也有過紀錄，必要時我們會迅速行動。」

法國巴黎銀行（BNP Paribas）美國首席經濟學家 James Egelhof說：「只要美國經濟數據未出現明確轉折，FOMC 似乎樂於無限期按兵不動。」他指出，Fed正等待更明確的情勢，才能判斷下一步是否應因經濟走向衰退而降息，或因通膨牢不可拔而走向緊縮政策。

鮑爾近來頻頻遭到川普猛烈批評，指責他遲遲不願降息。在和記者的問答中，鮑爾強調，當前風險和不確定性持續升高，真正有能力化解的應該是白宮，而且確實似乎已有所行動。美中官員預定本周稍晚在瑞士會面，商討關稅議題。

鮑爾說：「最終這是行政部門的職責，不是我們的職責。現在看起來，我們正進入一個新階段，白宮開始和許多重要貿易夥伴展開談判，這可能會讓整個情勢出現重大變化。」

鮑爾坦言，在一連串關稅措施引發混亂後，消費者和企業信心都轉趨黯淡，但他表示，從實際數據來看，美國經濟仍維持穩健。

New Century Advisors 首席經濟學家 Claudia Sahm說：「我認為現在觀察Fed的動向，已經看不出什麼『宇宙主宰者』的氣勢。Fed現在非常被動，要看白宮政策怎麼走，他們只能跟著應變。」

三菱日聯金融集團（MUFG）美國主管 George Goncalves提醒：「他們按兵不動的時間愈長，其實就是在被動緊縮。」若等到7月或9月才降息，Fed可能被迫一次降0.5個百分點（2碼）。他說：「那樣拖太久了，可能就錯過了及時扶助經濟的機會。」