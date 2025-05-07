「7巨頭」中6公司獲利超出預期16% 熱門科技股最安全

科技股仍是散戶最愛，也因為它們是目前最安全的交易標的。（路透）

大型科技股仍然交易熱絡。這是本財報季的一個明顯教訓：即使存在關稅 問題，但大型科技公司的表現仍優於史坦普500指數其他成分股，這使得這個曾經最熱門的交易現在也成為最安全的交易。

美國商銀數據顯示，除將於5月底公布業績的輝達(Nvidia) 外，「7巨頭」其他6家公司的獲利都超出市場普遍預期16%；遠高於史指其他493支個股較溫和的4%漲幅。

由蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)領導的美國商銀股票和量化策略團隊表示，科技巨頭的穩健獲利表現也提振了史指的整體表現，預計第1季每股獲利將比去年同期高出12%。

當然，科技股目前已遠低於2月的高點。DeepSeek的橫空出世是對現實的一次痛苦檢驗，也讓那些對天價估值持批評態度的市場觀察人士發出「早就告訴你」的言論。

但隨之而來的是推動美國科技霸權的走勢，加強了對人工智慧(AI )投資的理由。美國商銀的報告指出：「超大規模企業確認了完整的AI投資周期。」即使這些大型科技巨頭的資本支出成長正在放緩。

Alphabet和微軟本財報季重申支出計畫。Meta調升全年資本支出預期；亞馬遜 強調其AI業務收入繼續以年率3位數的速度成長。

總體而言，本季超大科技集團的資本支出較去年同期成長62%，預計全年資本支出將增加35%。

由於川普關稅帶來的不確定性仍然讓投資人和企業感到不安，這並不是一個承平時代。從許多方面來看，在充滿不確定性的時期推進雄心勃勃的計畫代表巨大的成功。

即使關稅的影響開始顯現，但這些投資計畫並未被放棄。

亞馬遜預計第2季營收將低於預期。最引人注目的是，蘋果警告，該公司本季將因關稅遭受9億元的損失。

谷歌表示，現在判斷關稅是否會影響本季業務還為時過早。雖然人們擔心廣告業務放緩，但Meta提供的財測仍然超出了華爾街的預期。

正如兩年來的情況一樣，大型科技公司的發展給人一種所向無敵的感覺，現在還要加上安全感。