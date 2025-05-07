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進口商品大增 美3月貿易逆差創新高 GDP3年來首陷負成長

財經新聞組／綜合報導
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由於企業在關稅調升前大量增加商品進口，美國3月貿易逆差擴大至歷史新高，導致第1季國內生產毛額(GDP) 3年來首次陷入負成長。

美國商務部經濟分析局(BEA)表示，3月貿易逆差從2月修正後的1232億元躍升14.0%，達到創紀錄的1405億元。

《路透》調查的經濟學家原本預測，2月貿易逆差將從先前報告的1227億元增加到1370億元。

美國總統川普公布普遍無差別關稅措施，包括將中國進口商品的關稅提高至驚人的145%，這促使企業紛紛進口商品以避免成本上升。

雖然後來宣布美國與大多數貿易夥伴的對等關稅暫停90天，但針對中國商品的關稅仍如期於4月初生效，引發了與北京針鋒相對的貿易戰。

3月進口額暴增4.4%，達到史上最高水準4190億元。商品進口額飆漲5.4%，達到創紀錄的3468億元。出口成長0.2%，達2785億元，也創下歷史新高。商品出口成長0.7%達1832億元。

政府上周發布報告指出，上季貿易逆差創紀錄地削減了GDP 4.83個百分點，導致經濟以0.3%的折合年率萎縮，這是自2022年第1季以來的首次下降。

經濟學家預計，進口量到5月將會下降，這可能有助於第2季GDP反彈。

然而，他們也同時警告，由於其他國家抵制美國商品和旅行，進口補貼帶來的提振可能會被出口下降所抵消。前往美國的遊客數量有所減少，尤其是來自加拿大的遊客，以抗議懲罰性關稅、移民打擊以及川普吞併加拿大和格陵蘭島的陰謀。

關稅 川普 加拿大

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