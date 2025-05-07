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蘋果、通用發新債成本變高 投資人要求更高報酬

編譯吳孟真／綜合報導
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由於川普政府政策的突然轉變，導致市場持續波動，找到發債的時機比過去幾年更加困難。（歐新社）
由於川普政府政策的突然轉變，導致市場持續波動，找到發債的時機比過去幾年更加困難。（歐新社）

蘋果公司與通用汽車（GM）5日發行新一批的公司債。相較先前債券，兩家公司都必須支付更高的成本，才能吸引投資人購買新債，顯示在川普關稅政策壓力下，投資人對公司債要求更高的報酬。

知情人士表示，蘋果5日發行共45億美元投資級債券，包含一批15億美元的3年期債券，以及各一批10億美元的5年、7年和10年期債券。通用汽車同日發行三批、總額20億美元的投資級債券。

在這次發債中，兩公司得標利率比先前發債高，以蘋果為例，這批新債的殖利率比先前高出5個基點（0.05個百分點）。通用汽車最多比先前高出18個基點（0.18個百分點）。

知情人士透露，通用汽車這次發行最長的是10年期的公司債，擬籌資5億美元，最終得標的殖利率，比同天期美國公債高出1.95個百分點。

蘋果和通用的新債利率對美國公債溢價，相較於今年企業債的平均水準（約3.8個基點）來說算是偏高的。

此外還有其他跡象顯示，這兩家公司的債券需求相對溫和，包含認購倍數的表現。蘋果3年期債券認購倍數為1.9倍，10年期債券為2.6倍。彭博新聞數據顯示，今年企業發債的平均認購倍數為3.6倍。

儘管從某些指標來看，市場對蘋果新債需求相對較低，從某些方面來看卻不錯。例如，蘋果10年期債券的殖利率，高於美國公債50個基點。蘋果上次在2023年發債時，10年期債券的殖利率則是較美債高出80個基點。而且，根據路透引述知情人士報導，蘋果這次發債仍是供不應求，認購總額達到100億美元。

這是蘋果和通用兩年多來首度發債。蘋果表示，發債籌得資金將用於回購庫藏股，並償還債務。通用則將把發債收益用於一般企業用途。

企業正尋求利用市場平靜的時候發債。預計今年美國企業將發行規模約1.5兆美元的高等級債券。由於川普政府政策的突然轉變，導致市場持續波動，找到發債的時機比過去幾年更加困難。

本周美國投資級債券初級市場，預料將發行多達400億美元新債，將以工業和科技企業債券居多，且多數可能會在聯準會（Fed）7日的利率決策前發債，為避免通常會隨會後Fed主席發言而來的市場波動。

分析師表示，由於市場不確定性將投資人推向較高等級債券避險，因此這類資產的需求預料還是不差。

債券 殖利率 川普

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