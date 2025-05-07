OpenAI轉型營利公司喊卡 堅守非營利架構支持公益

OpenAI 將繼續由集團下的非營利事業體掌控，這家ChatGPT開發商在遭到馬斯克強烈批評後，決定撤回原本轉型為營利公司的計畫。

這家人工智慧（AI）公司最近才以2,600億美元估值完成募資，但5日宣布，將把現有的營利子公司轉型為公益公司（PBC），解除對投資人回報上限的限制，但最終控制權仍由非營利事業體掌握。集團的非營利單位也將持有轉型為公益公司的大筆股份。

OpenAI 執行長奧特曼 （Sam Altman）5日在公開信中表示，OpenAI「目前無法提供世界所需的龐大AI運算資源」，才不得不對系統設下限制，並放慢服務速度。

奧特曼說：「我們在近十年前創立這間研究機構時，完全沒預料世界會走到今天這地步。但現在看到這局勢，我們反而感到興奮。」

OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）指出，他們和民間領袖，以及德拉瓦州和加州檢察總長辦公室諮詢後，董事會決定讓OpenAI繼續由非營利事業體掌控，同時把現有的營利子公司轉型為公益公司，這是一種必須同時兼顧股東利益和使命導向的公司架構。

泰勒說，非營利事業體除了將掌握對PBC的控制權，也會成為「主要股東」，讓非營利部門擁有更多資源，進一步支持其公益目標。

此舉可能會使該公司未來的融資活動複雜化。不同於必須以股東最佳利益為重的傳統董事會，OpenAI的非營利董事會對「人類」負有忠實義務。