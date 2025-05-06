黃仁勳：若遭排除在中國AI市場之外 將是莫大損失

黃仁勳接受訪問時說：「參與中國市場，不僅能帶回營收、帶回稅收，還能在美國創造大量就業機會。」(路透)

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 周二表示，中國的人工智慧（AI ）市場規模未來兩到三年內可能達到500億美元，若無法參與其中，將是「莫大損失」。

他接受 CNBC訪問時說：「若無法參與這個市場，將是作為一家美國公司的莫大損失。這不僅能帶回營收、帶回稅收，還能在美國創造大量就業機會。」

黃仁勳說：「我們只需要保持靈活。」。他說：「無論政府政策如何，我們都會支持對國家最有利的做法。」

輝達是全球最大圖形處理器（GPU）供應商，支撐這波AI熱潮，也讓該公司市值一度逼近3兆美元。上個月，川普政府宣布限制輝達H20晶片銷往中國，須事先取得許可。這款晶片本來就是為了配合前一輪出口管制而研發，是輝達在全球銷售的Hopper晶片的降規版本。

因川普政府加強出口限制，輝達已對專為中國市場設計的H20晶片認列減損55億美元。

黃仁勳說：「最好的做法就是讓美國人做美國該做的事──放手讓我們去拚、去贏。」他表示，全球正渴望AI，「現在就讓美國的AI走在世界前面。」

輝達今年股價迄今下跌約15%，去年曾大漲近二倍。輝達預計5月28日公布財報。根據LSEG數據，分析師預測營收將年增65%，達431億美元。儘管輝達成長速度仍遠超其他科技巨頭，但相較去年同期高達260%的增幅，已明顯放緩。