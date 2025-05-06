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福特汽車撤銷財測 示警關稅衝擊獲利15億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
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福特第1季營收、獲利均優於預期。 （路透）
福特第1季營收、獲利均優於預期。 （路透）

美國福特汽車（Ford Motor）周一（5日）表示將暫停發布年度財務展望，因為川普關稅的不確定性。福特還示警，關稅將會衝擊該公司調整後的息稅前獲利（EBIT）約15億美元。福特股價周一盤後下跌近2.5%。

福特執行長法利（Jim Farley）告訴分析師，「現在要完全了解我們的競爭者如何回應這些關稅還太早」，「不過，很顯然地，在這個全新的環境裡，在美國有最大足跡的車廠，受益最大」。

福特表示，今年關稅預期會令整體成本增加25億美元，主要是自墨西哥和中國進口車輛的花費。福特暫停汽車出口到中國，但仍由中國進口Lincoln Nautilus等車輛。公司會採用多種方法降低大約10億美元成本，例如利用保稅運輸，可先不必繳一部分的關稅。

今年2月，福特預測2025年全年的EBIT為70億至85億美元，當時的這個財測並沒有考慮關稅影響。現在福特說，要等貿易夥伴的報復關稅效應更清晰，以及消費者對漲價的反應後，再恢復發布公司財務展望。

福特第1季每股純益，由去年同期的0.49美元下跌至0.14美元，然而優於LSEG訪調分析師所估的0.02美元或是彭博所估的每股虧損0.04美元平均值。

福特今年稍早時已示警，第1季因為幾座工廠的生產失調，財報會受到影響。上季福特淨利由去年同期的13億美元，顯著下滑至4.71億美元。營收則是年減5%至407億美元，比市場預期的360億美元好，主要是有不少消費者擔心漲價，趕在上季買車。

根據一些機構的估算，川普的25%進口關稅，今年會讓在美國的車廠成本增加逾1,000億美元。通用汽車本月稍早下修獲利預測，並稱關稅影響上看50億美元。

巴克萊分析師團隊在報告中指出，「與通用相比，投資人偏好福特，因為福特在美國銷售的組合當中，在美國組裝的比率較高」。巴克萊說，福特79%的美國銷售是在美國國內組裝，通用的比率是53%。

福特的電動車部門因川普貿易政策的逆風，面臨大虧損。預期電動車暨軟體營運部門，今年虧損最高會達55億美元。而自2023年起，電動車部門己經虧掉100億美元。

關稅 電動車 川普

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