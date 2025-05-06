我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

科技巨擘AI支出沒縮手 分析看好Nvidia挺過美中監管風暴

編譯簡國帆／綜合5日電
分析師認為，Nvidia將能挺過「嚴苛監管」的壓力，因為超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的AI支出能夠減輕傷害。（路透）
分析師認為，Nvidia將能挺過「嚴苛監管」的壓力，因為超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的AI支出能夠減輕傷害。（路透）

Melius分析公司認為，身陷美中人工智慧（AI）科技戰核心的輝達（Nvidia），將能挺過「嚴苛監管」的壓力，因為超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的AI支出能夠減輕傷害。

除了輝達以外的美股「科技七雄」（Magnificent Seven）都已公布上季財報，主軸為不管經濟展望不確定性多高，微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet都打算砸大錢於AI。

Melius研究公司瑞茲（Ben Reitzes）5日指出，這是輝達的利多，「AI競賽特別攸關超大規模雲端服務業者的存續，每家公司都在尋求某種形式的『通用助理』，能包辦所有事情（Google的Astra計畫、MetaAI及微軟的Copilot），最終帶來更多廣告、雲端及訂閱營收」。

瑞茲認為，即便超大規模雲端服務業者自行設計晶片，花在輝達晶片的支出也必須「快速增加」，以幫助達成目標，「輝達擁有一些超棒的新產品（GB300和Vera Rubin），應能在嚴苛監管之下驅動成長」。

他說，「我們得知中國的150-200億美元推估銷售（約占資料中心部門的10%）已消失──因此超大規模雲端服務業者2015年和2026年的（支出）成長空間現在更加重要」。他維持給予輝達的買進評等，股價目標價為150美元，暗示還有約三成的上漲空間。

輝達股價5日收跌0.6%至113.82美元，今年來累計挫跌15%，跌幅甚於大盤史坦普500指數的3.8%，部分原因是美國加強對中國晶片出口管制的憂慮。美銀證券分析師艾爾亞（Vivek Arya）5日指出，輝達硬體總規模5000億美元的長期可銷售市場，可能萎縮20%。

輝達 AI 微軟

上一則

飆股Palantir財測未達華爾街高標 市場期待落空

延伸閱讀

美國國會將提出法案 打擊中國走私輝達AI晶片

美國國會將提出法案 打擊中國走私輝達AI晶片
北美雲端四雄唱旺AI 台鏈吞定心丸

北美雲端四雄唱旺AI 台鏈吞定心丸
貿易戰升溫 北京下令提高本土車用晶片比率至少1/4

貿易戰升溫 北京下令提高本土車用晶片比率至少1/4
避開美國H20禁令 Nvidia傳再為中國特製晶片

避開美國H20禁令 Nvidia傳再為中國特製晶片

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案