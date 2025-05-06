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宅經濟推升冷凍肉、即食品需求 泰森食品Q2獲利超標

財經新聞組／綜合報導
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受雞肉產品需求增加和成本下降的推動，泰森食品第2季獲利超出華爾街預期，並重申全年營收財測。

隨著消費者越來越喜歡在家吃飯，其冷凍肉和即食食品的需求持續成長。

泰森餐廳和食品服務通路雞肉業務的強勁成長，幫助該公司抵消了因美國牛肉供應不足而導致的牛肉價格居高不下的影響。

然而，由於預期川普總統的關稅政策將導致產品價格飆升，美國消費者信心4月連續第4個月低迷，該公司面臨挑戰。

泰森食品公司在財報聲明中披露，雖然出口業務占比不到10%，近期貿易政策和關稅的變化可能會導致一些銷售中斷。

該公司還警告，關稅和貿易爭端會影響商品和原材料的定價，進而導致公司及其供應商的額外成本。

產業數據顯示，北京加徵關稅使中國對美國豬肉的實際關稅稅率升至172%。

根據LSEG彙編的數據，經調整後，泰森截至3月29日當季每股獲利為92分，而分析師預計為82分。

當季淨銷售額為130.7億元，低於分析師預期的131.4億元。

該公司最大的牛肉業務部門銷售額本季成長4.9%。價格上漲8.2%，但銷量下降1.4%。

雞肉業務調整後營業獲利率從去年同期的3.9%上升至7.5%；豬肉業務調整後營業獲利率從去年同期的2.2%上升至3.7%。

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