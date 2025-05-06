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福特汽車暫停全年財測 示警面臨15億美元關稅衝擊

財經新聞組／綜合報導
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福特汽車第一季業績超出華爾街預期，但由於川普總統的關稅預計將帶來25億元的影響，該公司暫停2025年的財測。

福特汽車表示，預計透過補救措施以及產量和定價預期來抵消其中10億元的成本，2025年總影響將降到15億元。

福特表示，撤回業績財測的原因包括「近期風險，尤其是全產業供應鏈中斷可能影響生產」以及美國未來可能加徵或提高關稅，以及其他潛在影響，例如報復性關稅。

福特的關稅影響明顯低於通用汽車表示的40至50億元，是因為福特進口的汽車數量少於競爭對手。通用汽車上周調降2025年的業績預期，並表示預計將抵消至少30%的支出。

汽車業正在努力應對4月初生效的進口汽車25%關稅，以及5月3日生效的不符合美墨加協議的汽車零件25%關稅。

福特表示，如果不考慮關稅，公司將「維持」最初的預期，包括調整後的息稅前獲利(EBIT)在70至85億元較；調整後的自由現金流在35至45億元間；資本支出在80至90億元間。

福特財務長豪斯(Sherry House)在電話中告訴媒體：「第1季的業績顯示，福特+的轉虧為盈計畫正在發揮作用。」「我們正將這家公司轉變為一家成長更快、利潤更高、資本效率更高、更持久的企業。」

福特尚未公開宣布其北美製造計畫有任何重大變化，但已採取一些措施來降低關稅成本。包括停止美國對中出口、調整中國製造的進口以及其他物流變化。

該汽車製造商表示，此類調整使其第1季約2億元的關稅影響降低了35%。

福特第1季總營收較上年同期下降5%至407億元，調整後EBIT為10.2億元，淨利為4.71億元。相較之下，2024年第1季營收為428億元，其中汽車營收為398.9億元，淨利為13.3億元，調整後EBIT為27.6億元。

關稅 華爾街 供應鏈

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