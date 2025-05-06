企業財測成美股最大風險 專家：專注數據 別衝動拋售買入

除了財報業績之外，電話會議中企業主管的談話也是觀察重點。（路透）

市場正在試圖弄清楚這個價值數兆美元的問題：在川普 政府的貿易戰中該不該相信令人興奮的2025年獲利財測。

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)表示，「我認為『忽略』這個詞並不恰當，應該要結合具體情況來理解。我的意思是，專注於數據，關注獲利和營收是否超出預期。」

第1季財報季整體進展順利，這是川普關稅 效應顯現前的最後一季。

根據巴克萊銀行的數據，史坦普500指數本季獲利成長年增7.9%。與長期平均5.2%相比，獲利意外上漲，平均上漲10.2%。

家喻戶曉的蘋果、Alphabet和微軟等公司憑藉出色的業績給華爾街 留下了深刻的印象。

但史指企業是否能達到預期的10%每股獲利成長率仍是問題，而且它們的估值前景也值得懷疑。

考克斯警告：「華爾街很多人擔心，感覺最糟糕的情況還沒有到來。」

從企業主管到消費者，每個人都在關注與關稅相關的後果，由於投資人尋求合理價值，股市遭受重創。

雖然本財報季出現贏家，但不難發現其中的困境。

可口可樂董事長兼執行長昆西(James Quincey)指出，謹慎的消費者在超市的購買量減少了。

他解釋：「這就是疲軟的集中體現，我認為這在一定程度上顯示出低收入消費者的負擔能力壓力以及地緣政治反應。」

星巴克執行長尼科爾(Brian Niccol)承認了消費者的弱點。該咖啡巨頭的北美可比銷售額本季下降1%。

考克斯說：「我們不斷回到期望與現實的矛盾中。」

為了在動盪的背景下保持更冷靜的視角，考克斯建議投資人堅持自己的投資計畫，而不是衝動地拋售或買入，「需要記住為什麼要投資。」「考慮所有數據，但這次要格外仔細地聽取管理層的評論。」