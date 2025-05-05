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OpenAI放棄轉為營利公司 將繼續保有公益色彩

編譯劉忠勇／綜合外電
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OpenAI宣布將把現有的營利子公司轉型為公益公司。(路透)
OpenAI宣布將把現有的營利子公司轉型為公益公司。(路透)

OpenAI將繼續由集團之下的非營利事業體掌控，這家 ChatGPT 開發商在遭到馬斯克強烈批評後，決定撤回原本轉型為營利公司的計畫。

這家人工智慧（AI）公司最近才以2,600億美元估值完成募資，但周一宣布，將把現有的營利子公司轉型為公益公司，解除對投資人回報上限的限制，但最終控制權仍由非營利事業體掌握。集團的非營利單位也將持有轉型為公益公司的大筆股份。

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）周一在公開信中表示，OpenAI「目前無法提供世界所需的龐大AI運算資源」，才不得不對系統設下限制，並放慢服務速度。

奧特曼說：「我們在近十年前創立這間研究機構時，完全沒預料世界會走到今天這地步。但現在看到這個局勢，我們反而感到興奮。」

OpenAI 董事長泰勒（Bret Taylor）指出，他們和民間領袖，以及德拉瓦州和加州檢察總長辦公室諮詢後，董事會決定讓OpenAI繼續由非營利事業體掌控，同時把現有的營利子公司轉型為公益公司，這是一種必須同時兼顧股東利益和使命導向的公司架構。

泰勒說，非營利事業體除了將掌握對PBC的控制權，也會成為「主要股東」，讓非營利部門擁有更多資源，進一步支持其公益目標。

不過，彭博引述知情人士報導，已向這家AI新創公司投入137.5億美元的微軟，仍是目前OpenAI重組過程中最主要尚未表態的投資方。知情人士表示，微軟希望確保OpenAI的組織調整能充分保障其投資利益，因此仍在與對方就細節進行談判。

AI OpenAI 奧特曼

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