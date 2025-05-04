波克夏股東會重點一次看 巴菲特宣布將退休 力挺美國、50年不賣日股

股神巴菲特。（美聯社）

股神巴菲特 3日股東會上，宣布將在年底卸任。他在四個半小時的問答環節，對美國貿易和關稅政策語帶批評，但仍對美國未來充滿信心，直呼生在美國是這輩子最幸運的事。他同時透露，最近差點進行100億美元的投資，不過最後並未出手，並說波克夏 未來50年都不出會出售手上的日本 持股。

談貿易與財政政策

巴菲特反對川普的關稅政策，指出美國不該把貿易當成武器。他說：「我認為有75億人不太喜歡你，有3億人自鳴得意，誇耀近來所為，我覺得這是巨大錯誤」，應該尋求與全球各國從事貿易，我們應該做自己最擅長的事，他們也做自己最擅長的事。

他同時表示「美國讓我害怕的是財政政策」，指出美國長期以來背負無法持續的財政赤字，這種情況不可能永久維持。他並未特別談到美國政府效率部（DOGE），但說刪減赤字是艱鉅重任，是他不想做的工作，但必須去做，國會似乎未就此著手。

談貨幣

他憂慮政府傾向於做出讓幣值走貶的決策，幣值是恐怖的東西，沒有很好的系統能予以擊敗。倘若認為幣值會墜入深淵，當然不想持有。

他說，美國發生了許多事情，讓我們想持有其他貨幣，若要對某個歐洲國家大舉投資，也許會用該國貨幣進行許多融資。

談美國例外主義

巴菲特力挺美國，他說一生中最幸運的日子是出生日，因為他生於美國。他1930年誕生以來，美國持續改變，經歷了各種事情，如經濟大衰退、世界大戰、原子彈發展等，是他出生之時作夢也想不到的事，所以不會感到灰心。

談4月市場波動

史坦普500上月暴跌12%以上，但巴菲特說：「過去30、45天的事情……真的不算什麼。」他執掌波克夏60年來，公司股價曾三次腰斬。他認為近來並未落入激烈熊市或類似狀況。

波克夏握有3,480億美元的龐大現金部位，近來一度考慮要投資某家公司100億美元，但巴菲特最終決定作罷。

談未來五年擬動用龐大現金

他說，波克夏可能會在未來五年，找地方讓手上破紀錄的現金水位發揮作用。他指出：「這不大可在明天發生」，「但未來五年不無可能」。

他也說，一路向前，找到好標的機率會隨之升高，跟死亡有點類似。他接著開玩笑說，他的長期商業夥伴蒙格活到99歲才與世長辭。

談蘋果

他特別感謝蘋果執行長庫克，說道「我都有點不好意思說，庫克替波克夏賺到的錢，比我還多」。他強調賈伯斯挑選庫克接班，做出極為正確的決定，並說蘋果1日財報會議，是他唯一聆聽的季度財報。

談日本投資

被問到日本銀行（央行）升息，是否會停止投資日股時，巴菲特說不考慮出售日股。

他說：「未來50年...都沒考慮賣股」，他投資的五家日本商社表現優異，雙方正在打造超長期的關係。巴菲特投資的五家日商分別是三井、三菱、住友、伊藤忠、丸紅。

談投資哲學

他說，投資一家企業之前，喜歡先看該公司的資產負債表。他查看資產負債表的時間，多於收入報表。華爾街不太注意這個，但他喜歡看8~10年的資產負債表，因為資產負債表上有些東西難以隱藏或操弄。

談交棒

巴菲特在大會最後五分鐘拋出震撼彈，宣布4日將請董事會提名阿貝爾，在年底繼任波克夏執行長一職，意味巴菲特將在年底屆任，現場眾人為此起立鼓掌許久。他說仍會繼續待在公司，可能會在某些狀況下派上用場，但營運、資本運用等的最終決定權仍在阿貝爾。

談名下波克夏持股

他說這次大會有1.97萬人參加，打破歷來紀錄，他並在大會結束時強調，無意賣出任何一張波克夏持股。

他說，留下所有波克夏股票是經濟決策，他相信阿貝爾掌理的波克夏，會比他在任時更好，顯示他對阿貝爾領導能力的信心。他還是會進公司，也許有機會投資大筆金錢。若是如此，董事會知道他的錢都還在公司，會有幫助。