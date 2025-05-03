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6月按兵不動？「聯準會傳聲筒」推測下周維持觀望 Fed降息或要7月

編譯黃淑玲／綜合外電
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4月美國就業市場仍穩健，讓聯準會（Fed）主席鮑爾不必趕時間降息。 （歐新社）
4月美國就業市場仍穩健，讓聯準會（Fed）主席鮑爾不必趕時間降息。 （歐新社）

周五（2日）發布的美國4月非農就業報告普遍優於預期，周四的製造業調查報告也比預期好。有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯說，穩定的就業數據將強化聯準會一直主張的「保持耐性」立場。高盛和巴克萊則已直接把Fed降息時間點，由原先預測的6月延後至7月。

提米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，聯準會的官員們大多表示，需要看到很清楚的失業上升，才可能降息。最新的4月就業報告當中，在雇用方面，沒看到廣泛基礎上的衰減跡象；提米羅斯認為，這令Fed官員下周召開利率會議時，能夠輕易維持等待觀望之姿。而且，也不必多講什麼話，提供外界任何6月中旬下次會議可能準備降息的訊號。

目前市場基本上已經排除Fed下周調整利率的可能。利率交換（IRS）市場顯示，Fed 6月降息1碼（25個基點）的機率約為35%，7月降息1碼的機率為100%。

巴克萊首席美國經濟學家吉安里尼在報告中寫道：「在7月下旬降息的話，能讓委員會看到更多有關勞動力市場演變的數據，而且應該能受惠於屆時關稅和財政政策的不確定性已在解決。」

Fed利率決策機構「聯邦公開市場委員會」（FOMC）預定5月7日公布最新決策。總統川普已頻頻放話，主張Fed應快快降息；財政部長貝森特1日也跟進大喊應該調降利率。

降息 利率 聯準會

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