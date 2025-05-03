美股最錢線/Meta投資AI超過700億美元 不限於廣告

推出熱門的播客來展現人性化的一面是件好事。但是，透過人工智慧(AI )來發展整個廣告市場，進而改變全球GDP，又是另一回事了。

無論如何，這是Meta 執行長祖克柏的願景。華爾街 似乎也對此表示認同。

如果投資人仍在尋找有關大規模AI投資將如何獲得回報的答案，祖克柏給出了至今最明確的答案：它將加強我們的核心業務。事實上，這就是我們的業務。

祖克柏在本周公司財報電話會議上告訴投資人：「企業過去必須自己製作廣告創意並確定他們想要接觸的受眾，但AI已經讓我們比許多企業自己更擅長定位和尋找對他們的產品感興趣的受眾，而且這種情況還在不斷改善。」

他說，「如果能實現這個願景，那麼未來幾年，AI帶來的生產力提升將使廣告在全球GDP的占比比現在更大。」

在許多人認為經濟衰退即將來臨之際，Meta並沒有將其AI發展作為其營運的附加功能，而是作為其核心主張定向廣告的重點。

該公司不斷增加的AI支出並不是出於研發目的，而是對該公司最擅長領域的放大。

晨星股票分析師艾哈邁德汗(Malik Ahmed Khan)在最新報告中寫道：「雖然Meta對生成式AI的投資讓一些投資人感到恐慌，繼續質疑這些投資的回報，但我們在該公司的廣告業務中看到了生成式AI貨幣化的進一步跡象。」

繼Alphabet本身取得令人印象深刻的成果之後，Meta又進行了一次強有力的展示，指出其為Reels測試的全新廣告推薦模型已經將轉換率提高了5%。上季，近三分之一的廣告主正在使用AI創意工具。

對祖克柏來說，AI在尋找合適的消費者和提供可評估的結果方面提供的強化功能，加強了提升能力和改善廣告範圍模式的理由。

當然，該公司今年準備在AI領域投資超過700億元，但並不僅限於廣告。（財經新聞組）