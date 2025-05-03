關稅壓迫貿易 4月全球食品價格推升至2年新高

全球食品價格4月升至2年來最高水平，顯示關稅 不確定性開始對貿易造成壓力。

聯合國 追蹤食品原料成本的指數上漲至128.3，較上季上漲1%，達到2023年3月以來的最高水準。雖然影響需要一段時間才能傳導至超市，而且該指數仍遠低於2022年的峰值，但這波走勢暗示，在食品通膨才剛緩解一段時間後，食品雜貨價格可能上漲。

聯合國糧農組織(FAO)表示：「貨幣波動影響了全球市場的價格走勢，而關稅政策調整增加了市場的不確定性。」

FAO經濟學家托托娃表示，各國可能透過增加庫存來推高某些產品的短期需求，以減輕川普總統廣泛徵收關稅所引發的報復性關稅的影響。

其他供應問題也推高了穀物、肉類和乳製品的價格。FAO指出，由於全球最大小麥出口國俄羅斯的小麥供應收緊，導致小麥價格小幅上漲。乳製品價格較上月上漲2.4%，主要受國際奶油價 格推動；由於歐洲庫存下降，國際奶油價格創下歷史新高。

雖然食品供應和價格通常受天氣影響，但今年稍美國關稅等舉措以及隨後貿易夥伴的報復措施引發的額外波動已經出現。雖然部分關稅被暫停實施90天，但近幾周全球食品市場仍因政策反覆而動盪。