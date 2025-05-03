法官裁定停收佣金 Spotify用戶可透過蘋果APP外付款

Spotify 表示，蘋果已批准該公司的美國應用程式更新，允許用戶直接決定訂閱價格資訊、購買連結以及在音樂串流應用程式中選擇更多付款選項。

美國聯邦法官30日下令蘋果停止對透過iPhone 應用程式內的網路連結進行的購買收取佣金。Spotify迅速回應了這項命令，於1日釋出最新應用程式更新。

Spotify發言人莫南(Jeanne Moran)發表聲明表示：「經過近10年的努力，這終於可以讓我們自由地顯示清晰的定價資訊和購買連結。」

她補充說：「還有很多工作要做，但今天對於世界各地想要在更公平的環境中建立和競爭的開發商和企業家來說，是一個重要的里程碑。」

Spotify用戶現在可以在應用程式中查看某些東西的價格，包括有關該公司訂閱和促銷的資訊。並可以透過應用程式購買所選擇的訂閱，並根據需要升級或更改他們的訂閱方案。Spotify上的一篇部落格文章指出，客戶還可以透過更新使用蘋果系統之外的其他付款方式。

蘋果30日表示將遵守法院的命令，但強烈反對判決並將提起上訴。

Spotify是第一批獲得新更新並開放購買功能的應用程式之一。最新的更新在App Store中被列為9.0.40更新。

法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)的命令與蘋果公司起訴Epic Games案件有關。該案於2021年作出判決，並於2023年提起上訴。她30日表示蘋果故意試圖違反她的裁決，因此會判定該公司藐視法庭。