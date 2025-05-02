亞馬遜Q1銷售和獲利雙雙優預期 Q2前景因關稅不確定性而蒙上陰影

亞馬遜周四發布財報，對本季經營利潤的預測低於市場預期，呼應了許多公司對川普關稅和相關經濟動盪可能抑制消費者支出的憂慮。（路透）

亞馬遜 （Amazon）周四公布財報，上季獲利和銷售雙雙報佳音，凸顯這家網路巨擘在經濟不確定的環境裡，對尋求低價和廣泛選擇的購物者深具吸引力，但該公司對本季經營利潤的預測低於市場預期，呼應了許多公司對川普關稅 和相關經濟動盪可能抑制消費者支出的憂慮。

這家全球最大的線上零售商 表示，截至6月底的本季（第2季）經營利潤預計會在130億至175億美元之間；這項財測不如分析師平均預期的178億美元。銷售額將在1,590億至1,640億美元間；分析師平均預期1,614億美元。

亞馬遜說業績可能「受到多種因素的重大影響」，例如「關稅和貿易政策」、貨幣波動和「經濟衰退的擔憂」。該公司2月初預測第1季表現時未提及關稅。

執行長賈西在財報電話會議上表示：「顯然，我們誰也不知道關稅究竟會在何時何地得到解決。我們還沒有看到需求有任何減弱。某種程度上，我們看到某些類別的購買量增加，這可能表明人們在潛在關稅影響到來之前囤貨。」

賈西矢言，亞馬遜將竭盡全力保持低價。儘管承認未來面臨挑戰，但他大力推崇亞馬遜能提供超多商品選擇，這將有助於該公司在應對新環境時獲得緩衝。

在截至3月底的上季（第1季），銷售成長9%到1,557億美元，高於分析師平均預期的1,552億美元。獲利為171.3億美元，或每股1.59美元。高於去年同期的 104.3億美元，或每股98美分。。

目前已出現放緩跡象。第1季第三方賣家服務營收成長6%至365億美元，低於分析師預期。廣告業務是該公司成長最快的部門，營收增加18%到139億美元，符合預期。

Emarketer分析師Sky Canaves表示：「亞馬遜的廣告業務易因中小型賣家支出削減而受影響，這些賣家受到中國商品關稅的衝擊最大，第三方市場的營收增長已大幅放緩，不如前幾季水準。」

上季，亞馬遜雲端運算部門AWS的銷售強勁成長17%到293億美元，符合分析師預期。但增速是這家第一大算力提供商一年以來的最慢速度。

亞馬遜在不動產和設備上的支出為250.2億美元，高於去年同期的149.2億美元。

亞馬遜本周宣布，到2026年底將投資40億美元擴大鄉村配送網，為美國人口密度較低地區的客戶提供更快的配送服務。

亞馬遜股價在正常交易時段收紅於190.20美元後，盤後下跌逾3%。今年來股價已重挫約13%。