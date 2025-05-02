南韓 對美出口下滑

南韓4月出口連續第三個月成長，但經工作天數調整後的出口小幅下滑，反映美國關稅衝擊需求，對這個貿易導向經濟體而言是令人憂心的跡象。 南韓產業通商資源部1日公布，4月出口比一年前成長3.7%至582億美元，寫下史上同月最高紀錄，且優於市場預期的下滑2%；進口減少2.7%至533億美元，貿易順差為48.8億美元。從地區來看，南韓4月對美國出口下滑6.8%，對中國增加3.9%，對歐盟激增18.4%。

傳馬斯克指應審核Fed支出

根據《彭博》報導，億萬富翁馬斯克正在考慮派遣他的政府效率團隊前往聯準會，並指出聯準會華盛頓特區總部昂貴的翻修工程就是一個可能的政府浪費的例子。美國總統川普責成特斯拉和SpaceX執行長透過政府效率部(DOGE)進行削減政府資金並重塑聯邦官僚機構。

雅詩蘭黛估銷售降幅超預期

化妝品巨頭雅詩蘭黛預測其2025財年銷售額降幅將超出預期，因美國市場將放緩，而主要中國地區的需求復甦之路將更加漫長。根據LSEG彙編的數據，雅詩蘭黛目前預計2025財年的淨銷售額將下降8%至9%，而分析師預計的降幅為7.07%。同期淨銷售額將下降10%至35.5億元；分析師平均預計將下降10.72%至35.2億元。

保險業務改善 CVS業績超標

CVS Health第1季財報獲利和營收超出預期，並調高財測，因為其陷入困境的保險業務在此期間有所改善。預計全年調整後每股獲利在6至6.2元，高於先前預期的每股5.75至6元。第1季淨利17.8億元，合每股1.41元。去年同期淨利11.2億元，合每股88分。不計無形資產攤銷、重組費用和資本損失等某些項目，本季調整後每股獲利2.25元。銷售額達945.9億元，較去年同期成長7%，得益於其三大業務部門的成長。

麥當勞 美國銷售跌幅5年最大

麥當勞上季業績好壞參半。其美國同店銷售額連續第二季下滑，創新冠疫情 爆發以來最大跌幅。由於面臨惡劣天氣和消費者更謹慎的影響，麥當勞美國同店銷售額下降3.6%，是2020年第2季各州為減緩新冠疫情蔓延而實施封鎖措施、導致本土市場暴跌8.7%以來最嚴重的跌幅。而受去年閏日影響，本季所有市場的同店銷售額均下降1%。