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蘋果Q2營收兩位數成長 iphone銷售亮眼 服務部門不如預期

財經新聞組／綜合報導
蘋果不認為上季有因關稅提前下單的證據。（路透）
蘋果不認為上季有因關稅提前下單的證據。（路透）

蘋果第2財季獲利超出華爾街的預期，但備受關注的服務部門表現不如預期。

庫克表示，蘋果公司已經從印度購買了一半美國所需的iPhone，並且從越南購買了大部分其他產品，因為越南的關稅低於中國。但表示，蘋果公司向其他國家出口的「絕大多數」產品仍在中國生產。

庫克表示：「如果你看看美國，就會發現美國超過一半的iPhone銷量來自印度。」「如果看看其他產品，Mac、iPad、AirPods和Watch，幾乎所有的原產國都是越南。」

庫克表示，iPhone使用了大量美國本土生產的晶片，蘋果今年將從美國購買190億顆晶片，「對於iPhone，你真的必須更深入地了解它的各個部件以及它們的來源。」

該公司本季淨利247.8億元，每股獲利1.65元；去年同期淨利為236.4億元，每股獲利1.53元。

該公司最重要的產品線iPhone本季銷售額超出預期，達到468.4億元。整個產品線銷售額較去年同期成長略低於2%。

蘋果獲利的服務部門包括iCloud訂閱、Apple Music和Apple TV+等服務、保固，以及與谷歌等公司達成的協議等搜尋授權協議的收入。

庫克在財報聲明中表示，蘋果服務業本季營收實現「兩位數」成長，達到266.5億元，年增11.65%。不過，這個數字略低於StreetAccount的預期。去年3月當季，蘋果服務部門成長了14.2%。

本季蘋果硬體整體表現良好。Mac銷售額年增近7%達到近80億元；iPad銷售額年增15%達到64億元。蘋果公司於3月推出新款中價位iPad Air和MacBook Air。

然而，包括Apple Watch、AirPods和配件銷售在內的蘋果穿戴式裝置部門的營收較去年同期下降5%至75.2億元。

包括台灣和香港在內的大中華區銷售額較去年同期略有下降，為160億元。庫克表示，中國市場的銷售額每季都在加速成長，如果不是因為匯率因素，蘋果在該地區銷售額將會持平。

另一方面，蘋果在美洲最大市場銷售額成長近8%，在關稅調升前，該地區的消費者需求增加。庫克表示，蘋果沒有看到因關稅而「提前下單」的證據。

庫克 iPhone 越南

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