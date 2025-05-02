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關稅影響達50億 通用汽車調降財測 增購美國零件27%

財經新聞組／綜合報導

通用汽車(GM)調降2025年獲利預期，其中包括川普總統的汽車關稅可能造成的40至50億元影響。

這家底特律汽車製造商表示，其最新預期包括調整後的息稅前利潤(EBIT)在100至125億元之間；先前的財測金額為137至157億元，但未納入關稅因素。

通用汽車的2025年財測還包括：歸屬於股東淨利為82至101億元，低於原預測的112至125億元；調整後汽車自由現金流為75至100億元，低於110至130億元。但該公司並未改變其100至110億元的資本支出目標。

該財測考慮到川普政府本周對部分關稅做出修改的「正面影響」。包括向汽車製造商補償部分美國零件關稅，以及減少汽車業相互之間的「重複」關稅。

通用汽車29日發布的第1季業績超出華爾街預期，但由於汽車關稅預計將發生變化，該公司延後了投資人電話會議並更新了財測細節。

通用汽車執行長巴拉表示，該公司正在努力盡可能抵消關稅帶來的成本增加，「當然我們可以做出改變。自2019年以來，我們一直在努力改善供應鏈，以提高韌性。」她並指出美國採購的零件數量增加了27%。

巴拉拒絕透露公司是否會將生產從墨西哥廠轉移到美國。她表示，公司將利用現有資產。其中包括美國11家大型組裝廠，雇用數萬名工人。

關稅 川普 華爾街

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