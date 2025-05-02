美股最錢線／AI推升雲端廣告 關稅重創消費電子

在快速變化的商業環境中，大型科技公司的命運正在兩極化：人工智慧(AI)的需求推動了雲端運算和數位廣告的成長，而消費性電子產品則受到川普總統全球貿易戰的重創。

這種分化的走勢凸顯出，即使經濟情勢動盪，但以企業為中心的公司仍保持穩定，而消費者支出的回落正在抑制對智慧型手機、個人電腦及其驅動晶片的需求。

這可能給蘋果帶來麻煩，因為該公司90%的產品都在中國生產，約一半的收入來自iPhone銷售。亞馬遜 的電子商務業務也可能受到衝擊，但占大部分獲利的雲端運算部門預計將像微軟 和谷歌一樣保持穩定。

D.A. Davidson分析師盧里亞(Gil Luria)表示：「由於谷歌和微軟不涉足消費業務，所以這些業務目前還沒有受到影響。但蘋果和亞馬遜的情況可能會有所不同。」「蘋果將最受影響，幾乎無法避免關稅 帶來的衝擊。對於亞馬遜來說，零售端的衝擊更為明顯，因為它們許多商家都在中國。」

根據《路透》報導，蘋果將試圖透過將銷往美國的iPhone生產轉移到印度來降低關稅，但該公司可能會將價格漲幅保持在最低水平，以避免失去市場，並且必須承受任何成本上漲。

報導也指出，亞馬遜的一些第三方商家為了保護獲利率，計劃在熱鬧的7月購物節期間暫停銷售中國商品。

行動晶片設計公司高通預測第3季營收將不及預期，反映出關稅的影響。蘋果是高通的最大客戶。

微軟上季Azure雲端業務收入成長33%，超出預期，並預測成長將加速。由於AI與谷歌搜尋的整合增加了對廣告商的吸引力，Alphabet廣告銷售額成長了8.5%。

Facebook母公司Meta也因廣告銷售強勁而營收超出預期。但Meta規模較小的競爭對手Snap表示，由於經濟不確定性，它不會發布財測，因為廣告商在困難時期更青睞更大的平台。（財經新聞組）