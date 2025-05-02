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「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到中國？NVIDIA駁荒誕

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「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到中國？NVIDIA駁Anthropic說法荒誕

記者林宸誼／即時報導
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獲亞馬遜（Amazon） 支持的美國AI初創公司Anthropic，在博客中聲稱，中國已建立起高度成熟的晶片走私網路，「其中部分手段極為隱蔽，包括將處理器藏於假孕肚中，或與活龍蝦一同運輸晶片等。（路透）
獲亞馬遜（Amazon） 支持的美國AI初創公司Anthropic，在博客中聲稱，中國已建立起高度成熟的晶片走私網路，「其中部分手段極為隱蔽，包括將處理器藏於假孕肚中，或與活龍蝦一同運輸晶片等。（路透）

獲亞馬遜（Amazon） 支持的美國AI初創公司Anthropic，呼籲加強對高階AI晶片的出口控制。更具爭議性的是，Anthropic在博客中聲稱，中國已建立起高度成熟的晶片走私網路，「其中部分手段極為隱蔽，包括將處理器藏於假孕肚中，或與活龍蝦一同運輸晶片等，同時部分中國企業還在第三國，設立大量空殼公司，以規避出口監管。」

CNBC報導，Anthropic方的說法引發AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）的強烈反駁，輝達並批評相關說法「荒謬且具有誤導性」。

面對Anthropic這一系列駭人聽聞的指控，輝達發言人回應稱：「美國企業應專注於技術創新，迎接挑戰，而不是杜撰那些關於大型、沉重且敏感的電子設備被藏在『孕婦假肚』或『和活龍蝦一起運輸』的荒誕故事」

輝達堅決反對進一步收緊出口限制。輝達發言人表示，中國擁有全球一半AI研究人員，在AI全鏈條擁有頂尖人才，美國不能依靠操縱監管機構來贏得AI競賽。

輝達CEO黃仁勳近日在華盛頓舉行的科技大會上指出，儘管目前中國可能「略微落後」於美國，但差距非常小。「我們之間的差距非常接近。請記住，這是一場長期的、沒有終點的競賽。」

「全球50%的AI學者來自於中國，中國還將在AI領域做出重要貢獻，」在今年3月的GPT開發者大會上，黃仁勳也曾表示「美國所有AI實驗室都有中國人，沒有一家例外。中國培養了許多優秀的電腦科學家，請繼續保持。」

相關數據也印證了他的判斷。據世界智慧財產權組織發布的報告，2014年至2023年，中國生成式AI專利申請量超3.8萬件，居世界第一，是第二名美國的6倍。

黃仁勳強調，美國需要制定支持AI發展的正向產業政策，而非一味依賴限制手段。「我們必須全力參與這場全球競爭，並透過制定有利於技術進步的規則來加快發展步伐。」

值得一提的是，儘管輝達近年來在全球AI晶片領域占據主導地位，但也面臨來自政策層面的壓力。

美國政府上個月禁止該公司在未獲許可的情況下，向中國出口為規避早期管制而設計的H20晶片，輝達稱此舉可能帶來高達55億美元的損失。

AI 輝達 黃仁勳

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