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美財長：該降息了 前財長桑默斯駁：會是「嚴重錯誤」

編譯季晶晶／綜合外電
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美國財長貝森特周四受訪時表示，債市正發出聯準會該降息的訊號。（路透）
美國財長貝森特周四受訪時表示，債市正發出聯準會該降息的訊號。（路透）

美國財長貝森特表示，美國公債市場正在發出聯準會應該降息的訊號。但前財長桑默斯不以為然，他反駁說債券市場的定價並不等於聯準會該如何調整利率的判斷，如果決策官員在下周會議上放寬貨幣政策，將是一個「非常嚴重的錯誤」。

貝森特周四接受「福斯財經新聞」訪談時說：「我們看到兩年期公債殖利率已低於聯邦資金利率。這表明市場認為聯準會應考慮降息，」。

兩年期美國公債殖利率目前在3.721%，紐約周四上午一度降至3.57%，聯準會的隔夜基準利率則在4.33%。

前財長、現任哈佛大學教授的桑默斯上彭博電視台Wall Street Week節目反駁，「如果現在已放鬆政策，會是嚴重錯誤，而如果在即將召開的會議上放鬆政策，那將是非常嚴重的錯誤」。他指出5月7日降息將動搖市場對於聯準會打擊通膨的信心，導致較長期借貸成本上升。

桑默斯說：「從兩年期公債殖利率推斷聯準會該採取怎樣的行動，這種分析在邏輯上並不嚴謹。我尚未仔細研究貝森特的言論，但如果他的表態可解讀為對聯準會政策提出具體建議，這對一位財政部長來說，似乎是非常不尋常的選擇，也是一個有問題的選擇。」

桑默斯不贊同川普抨擊聯準會主席鮑爾，他說「總統的建議確實錯了」，因為聯準會不會聽，而且政治壓力會推高長期利率，而「從很多方面來看，財長對聯準會置評實際上會更糟」，「人們明白總統是政治人物，需要解決所有問題，但財政部長是經驗豐富的金融專業人士，應該要了解聯準會的獨立性」。

Renaissance Macro Research經濟研究主管Neil Dutta在貝森特的談話後，向客戶發送簡報寫道：「財長懂得如何感知市場。薪資增幅目前也低於聯邦資金利率水準。這表明過去的政策已經過緊。」

桑默斯表示：「我不會質疑市場判斷，即經濟的整體態勢表明，現在需要採取比一兩個月前大規模的寬鬆政策。」他說，與幾個月前相比，經濟目前看起來較疲軟，而他同時指出，通膨風險存在「令人不安的跡象」。市場普遍預計聯準會主席鮑爾及同事會在下周的會議上維持利率不變，因通膨仍高於2%的目標，而且美國總統川普加徵關稅帶來價格壓力。川普多次批評鮑爾今年來按兵不動，聲稱能源等價格的下跌為降息提供了理由。

聯準會 殖利率 降息

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