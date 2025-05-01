花旗集團聘賴海哲為資深顧問 貿易戰裡為客戶指點迷津

前美國貿易代表賴海哲。（路透）

華爾街日報(WSJ)1日獨家報導，前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)獲花旗集團(Citigroup)聘請為資深顧問，為花旗提供諮詢，也為客戶在全球貿易戰裡指點迷津。川普 總統第一任內對中國進口商品祭出關稅 ，賴海哲扮演重要角色，但川普二度執政就職100天裡，賴海哲鮮少在媒體曝光，動向引起外界好奇。

賴海哲在川普總統第一任執政期間，於2017年至2021年擔任美國貿易代表，在關稅政策上是鷹派人物代表。

川普第一任內多項嘗試美國貿易關係的改革，賴海哲都是重要推手，包括磋商以「美國-墨西哥 -加拿大協定」(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)取代1992年簽署的「北美自由貿易協定」(North American Free Trade Agreement，NAFTA)。

知情人士表示，賴海哲今年稍早便以資深顧問(senior adviser)頭銜為花旗效力，已經到多個國家出差，會晤花旗在全球各地的客戶。賴海哲新職開始的時間，就在川普推出關稅措施又喊暫停之前，政策轉彎讓許多企業計畫遭到衝擊，市場陷入動盪。

據指出，4月間在倫敦舉行的一場花旗客戶活動中，賴海哲發表談話說，國際貿易系統對美國不利，美國持續擴大的貿易赤字必須盡早修正。

賴海哲同時表示，川普自認有辦法在關稅問題上達成全球協議，解決貿易失衡，但賴海哲說，不確定解決之道能否容易找到。

花旗集團業務遍布世界各地，核心項目是協助全球規模最大的企業處理業務、外幣匯兌、因應貿易與供應鏈問題等。花旗總裁佛瑞塞(Jane Fraser)先前表示，花旗目前任務就是協助客戶了解川普貿易政策可能帶來哪些大幅改變，並為客戶提供服務。

花旗發言人表示：「花旗業務觸及全球，賴海哲對國際貿易動態的洞察力，對我們與我們的客戶來說，具有高度價值」。

報導指出，賴海哲對於貿易的看法，並不是與川普完全一致；川普2019年揚言墨西哥若不打擊偷渡客就要全面開徵關稅，當時賴海哲曾私下透露感覺相當受挫，因為正在談判中的「美國-墨西哥-加拿大協定」添增變數。

報導指出，賴海哲原本希望能在川普新政府入閣，但後來跟商務部長、財政部長職位都擦身而過。