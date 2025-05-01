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不給問 波克夏股東大會周六登場 巴菲特預告「這兩題」矢言不談

編譯葉亭均／綜合外電
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波克夏董事長巴菲特。（路透）
波克夏董事長巴菲特。（路透）

一年一度的波克夏年度股東大會本周六將登場，董事長巴菲特預定在大會上接受長達四個半小時的股東提問。不過，巴菲特打算避談政治。儘管像是關稅這類議題可能很難避免，但投資人非常關心這類具有高度政治性的重要議題。

94歲的巴菲特在股東會議指南中表示，在股東問答環節中，有兩個主題將被排除在外，一是政治，另一是波克夏正在買進或賣出的股票。

巴菲特在「提問禮儀」的章節中表示：「其他任何主題都可提出。」他也提醒股東們一次只問一個問題，不要試圖一次提出多個問題。

巴菲特將輪流回答現場股東的提問，以及由CNBC主播Becky Quick挑選出股東事先電郵寄給他的問題。

巴菲特去年在年度股東大會指南中也曾發出類似的聲明，呼籲避免談論政治。

不少波克夏股東，尤其是偏左派的股東，或許希望巴菲特公開批評總統川普的國內外政策。

巴菲特過去曾支持民主黨政治人物，例如2016年總統大選時曾公開支持希拉蕊·柯林頓，當時希拉蕊和川普競選總統大位。但在2024年大選，巴菲特沒有支持任何候選人。

儘管巴菲特矢言不談政治，但預料仍會有股東詢問川普的關稅政策及其對波克夏及整體經濟的影響。股東也有可能提問，川普的政策是否正在削弱外界對美元、美國公債及美國金融資產的信心。

巴菲特向來看好美國。波克夏超過80%的營收來自美國，而且約90%的資產和股票都是美國資產。

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