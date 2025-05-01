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微軟股價盤後飆9% 因雲端事業擴張 財報展望強勁

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）樂觀本季營運，激勵股價在4月30日盤後大漲。 （美聯社）
微軟（Microsoft）樂觀本季營運，激勵股價在4月30日盤後大漲。 （美聯社）

微軟（Microsoft）上季因雲端事業擴張，營收與獲利均優於市場預期，再加上提出意外強勁財測，激勵周三（4月30日）盤後股價一度飆漲約9%，後來漲幅縮至接近7%。

微軟的最新財報顯示，客戶需求在上季並未受到關稅和更廣泛的經濟不確定性的影響。

展望本季，微軟預估營收達731.5億美元至742.5億美元，中間值高於LSEG訪調分析師預估的722.6億美元。微軟預期Azure雲端事業本季營收成長34%至35%，也優於StreetAccount訪調分析師預估的31.5%。

回顧上季（1至3月，公司會計年度第3季），微軟整體營收成長13%，達701億美元；調整後每股盈餘3.46美元。分析師的平均預期營收為685億美元、調整後每股盈餘3.21美元。Azure雲端事業營收年比成率33%，超過華爾街預期；Azure所在的智慧雲端部門，部門營收268億美元，較市場預期的261.7億美元強。

微軟目前的2025會計年度將在6月底結束，7月起開始新的會計年度。公司管理層重申，新會計年度押注人工智慧（AI）的資本支出仍會增加，但增速將較現年度慢一些。上季扣除融資租賃的資本支出成長近53%至167.5億美元，高於Visible Alpha訪調分析師所估的163.7億美元。

今年稍早，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）曾說，微軟在本會計年度計劃花費800億美元建造資料中心，處理AI運行所需。CNBC指出，資料中心的建立需要由國外大量進口相關設備，這部分的成本將會因川普關稅上揚。不過微軟在川普4月初宣布對等關稅後，仍對本季提出樂觀財測，減緩了投資人對科技公司今年剩餘時間會不會日子難過的憂慮。

包含Office軟體在內的「生產力與商業處理」部門，上季營收成長10%至299.4億美元；Windows、搜尋廣告、遊戲機等所屬的「更多個人電腦運算」部門，上季營收成長6%至133.7億美元。兩部門營收亦均優於市場預期。

這家全球最大的軟體開發商藉著與ChatGPT開發商OpenAI的密切合作，被認為是AI產品商業化的領導者。除了提供運算基礎設施外，微軟還在Office和Excel等應用程式中推出了AI助手。

微軟股價周三在常規交易時段收盤微漲0.31%，報每股395.26美元。今年迄今受大盤拋售影響，截至周三收盤股價下跌約6%。

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