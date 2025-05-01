我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

高盛：除非繼續貶值 否則外資對美元資產需求將減弱

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示，除非美元進一步貶值，否則外國投資人對美元資產的興趣可能會減弱；並警告即使沒有明顯的經濟放緩，美元仍將呈現下行趨勢。

他表示，「美元仍然被高估。預計外國投資人不太願意繼續增加其投資組合中的美國資產占比。」

他指出，即使美國仍保留關鍵優勢，例如與歐洲相比更高的生產力趨勢，但該國的相對表現正開始下降，而這可能在貨幣市場上最明顯地體現出來。

哈祖斯表示，美國的經常帳赤字超過1兆元，這意味著美國依賴外國需求來彌補貿易逆差。

但他表示，由於美國資產在外國投資人投資組合中的占比已處於高點，如果美元不貶值，就很難維持融資需求。

自美國總統川普就職以來，美元指數已下跌約9%，因為美國政府計劃對貿易夥伴徵收關稅，這令投資人感到不安，並損害了金融市場。

近幾個月來，在川普的保護主義政策推動下，美國經濟萎縮的可能性有所上升。但哈祖斯表示，即使美國經濟沒有出現衰退，美元預計也會下滑，「如果經濟進一步放緩，而聯準會進一步降息，那將加劇這種情況。但我並不是根據經濟衰退預測或大幅降息來支持美元貶值，我認為即使降息幅度相對溫和，美元也會貶值。」

降息 川普 高盛

上一則

全球黃金投資需求同比增170% 基金大亨看好3年內衝5000美元

延伸閱讀

敗選後首重大演說 賀錦麗批川普創造最糟糕的經濟危機

敗選後首重大演說 賀錦麗批川普創造最糟糕的經濟危機
認了關稅政策可能會丟選票 川普：但我還是要拯救國家

認了關稅政策可能會丟選票 川普：但我還是要拯救國家
首度回應美烏簽礦產協議 川普：希望有保障 不想被當傻子

首度回應美烏簽礦產協議 川普：希望有保障 不想被當傻子
參議員發動投票阻止川普關稅新政 差一票闖關失敗

參議員發動投票阻止川普關稅新政 差一票闖關失敗

熱門新聞

美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

2025-04-23 12:29
摩根士丹利分析師莫爾認為，所謂「AI庫存消化期」拖累輝達的想法很可笑。（路透）

「AI泡沫」若破裂 NVIDIA將首當其衝？分析師：說法很「可笑」

2025-04-26 07:20
美國物流業龍頭優比速（UPS）宣布，因應其與電商巨擘亞馬遜合作的廉價包裹運送服務大減，預計在今年內裁撤兩萬名人力。（美聯社）

大客戶亞馬遜運量預料減少 UPS計畫裁員2萬人

2025-04-29 13:18
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
愈來愈多美國人會以先買後付的融資方式，採購生鮮蔬果和日用雜貨。（路透）

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

2025-04-29 02:05

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要