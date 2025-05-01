高盛：除非繼續貶值 否則外資對美元資產需求將減弱

高盛 首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示，除非美元進一步貶值，否則外國投資人對美元資產的興趣可能會減弱；並警告即使沒有明顯的經濟放緩，美元仍將呈現下行趨勢。

他表示，「美元仍然被高估。預計外國投資人不太願意繼續增加其投資組合中的美國資產占比。」

他指出，即使美國仍保留關鍵優勢，例如與歐洲相比更高的生產力趨勢，但該國的相對表現正開始下降，而這可能在貨幣市場上最明顯地體現出來。

哈祖斯表示，美國的經常帳赤字超過1兆元，這意味著美國依賴外國需求來彌補貿易逆差。

但他表示，由於美國資產在外國投資人投資組合中的占比已處於高點，如果美元不貶值，就很難維持融資需求。

自美國總統川普 就職以來，美元指數已下跌約9%，因為美國政府計劃對貿易夥伴徵收關稅，這令投資人感到不安，並損害了金融市場。

近幾個月來，在川普的保護主義政策推動下，美國經濟萎縮的可能性有所上升。但哈祖斯表示，即使美國經濟沒有出現衰退，美元預計也會下滑，「如果經濟進一步放緩，而聯準會進一步降息 ，那將加劇這種情況。但我並不是根據經濟衰退預測或大幅降息來支持美元貶值，我認為即使降息幅度相對溫和，美元也會貶值。」