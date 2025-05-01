美股最錢線/華爾街銀行 終於擺脫X平台債務

華爾街 銀行最終擺脫了與馬斯克 2022年收購現在稱為X的社交媒體平台相關債務。

知情人士透露，投資人28日以大約0.98元兌1元的價格從摩根史坦利牽頭的包括美國商銀在內的一批大型銀行手中買下剩餘的12億美元貸款 。

2022年，當馬斯克以440億元收購了他更名為X的社群媒體平台推特時，華爾街大型銀行提供了約130億元的融資。該筆融資包括5億元的循環信貸額度。

但隨著X陷入困境，這些貸款的價值不斷下降，而銀行無法在不承受重大損失的情況下將其從帳簿上剔除。

長期持有此類債務可能會嚴重拖累銀行的監管資本要求，從而降低其為新的收購交易融資的能力。

今年1月，該銀行集團開始探詢投資人，詢問是否有興趣購買2022年最初提供給馬斯克的部分債務，以接管現在稱為X的社交媒體平台。

鑑於馬斯克與川普總統的密切關係，人們看好X的未來前景更加光明。銀行也不想失去像馬斯克這樣的世界首富客戶。

畢竟，馬斯克擁有幾家私人公司，這些公司未來可能透過首次公開募股(IPO)上市。其中包括火箭和衛星公司SpaceX，市場估計該公司估值高達3870億元。

因此1月時，各銀行以約0.95元兌1元的價格出售了價值10億元的債務。並很快在2月初又進行了一次出售，以0.98元兌1元的價格出售了價值55億元的債務。2月底，貸方以面額數字出售了更大比例的47億元債券。

這項出售成功的關鍵在於馬斯克決定讓他的新人工智慧公司xAI以全股票交易的方式收購X的母公司X Corp。

馬斯克在3月底宣布兩家公司合併時表示，兩家公司總價值為800億元。

在持有X債務的兩年半時間裡，銀行確實獲得了穩定的利息收入，但金額尚未披露。《彭博》2月時曾估計，這些貸款的總利息收入高達數十億元。（財經新聞組）