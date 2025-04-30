消費者搶購推升通用汽車Q1業績 但因關稅撤回財測

通用汽車(GM)雖然上季業績強勁，但仍撤回今年的財測，反映出美國總統川普 的全球貿易戰對汽車業的不確定影響。

川普搖擺不定的關稅 政策為汽車產業帶來了不確定性。該產業可能受到特別嚴重的打擊，分析師估計新車價格可能上漲數千美元。

通用汽車財務長雅各布森在媒體電話會議上表示：「我們認為關稅未來的影響可能很大。」「我們告訴投資人不要依賴之前的財測，當我們有更多關於關稅的資訊時，我們會更新。」

通用汽車第1季營收成長2.3%至440億元，得益於消費者在漲價前搶購，超過分析師預期的430億元。調整後每股獲利2.78元也超過了分析師預測的每股2.74元。淨利下降6.6%至28億元。

美國汽車研究中心最近的一項研究顯示，川普在4月初徵收的25%汽車關稅預計將導致美國汽車製造商今年的成本增加約1080億元。

川普政府將降低對美國產汽車外國零件的部分關稅，並避免對進口車徵收關稅，以減輕汽車關稅的影響。

由於關稅不確定性，許多大型企業公司已調降了今年的業績預期。

自2月中旬川普加大對大多數外國進口產品徵收關稅的威脅以來，消費者信心急劇減弱。特斯拉 上周沒有發表財測，承諾將在下季業績中重新審視這個問題。

在中國，通用汽車正在重組其業務，其股權收益從2024年第1季的虧損1.06億元有所改善，虧損僅4500萬元。

至少在短期內，關稅似乎促使一些消費者向提供更大折扣的福特汽車和Ram卡車和吉普車製造商Stellantis等汽車製造商購買汽車。

雅各布森在媒體電話會議上表示：「汽車業無疑受益於客戶在潛在關稅實施前購買汽車的提前需求，尤其是在3月。」「然而，這種強勁的需求環境一直持續到4月，美國的交車量較去年增加了20%以上。」