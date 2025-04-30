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美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

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美股最錢線／蘋果重點在財報之外 主導市場情緒

財經新聞組／綜合報導
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蘋果獲利是「已知事實」，但真正的問題是財報外的答案。

蘋果將在1日盤後公布截至3月底的2025財年第2季財報。根據摩根史坦利分析師伍德林(Erik W Woodring)及其團隊28日發布的研報，蘋果可能交出一份略超預期的成績單。

大摩同時表示，市場對蘋果穩健的財務數據可能早有預料，真正的焦點在於財報未能解答的其他一切，包括關稅影響與對策、AI戰略、iPhone成長持續性，這些因素將主導財報後的市場情緒。

大摩預計蘋果上季營收將達957億元，每股獲利1.64元，略高於市場普遍預期的940億元和1.61元。

報告指出，由於關稅政策的不確定性，蘋果已加速生產，推高了3月和6月當季的設備出貨量和銷售量。

營收財測方面，大摩預期蘋果下季營收財測為893億元，與市場預期基本一致。然而，該行對該季毛利率的預測45.4%比市場共識低了約120個基點。

相較於相對「透明」的財務數字，市場更關心的是蘋果管理階層如何回應一系列懸而未決的策略性問題。

大摩認為，財報本身可能並非關鍵催化劑，投資人應關注以下關鍵問題，這些將決定蘋果中長期發展方向：

關稅風險： 蘋果如何因應短期和長期的供應鏈關稅風險？這對成本和利潤率有何具體影響？未來是否會為了轉嫁成本而提高產品售價？

實際需求： 近期的出貨強勁是終端需求加速的體現，還是僅僅因為規避關稅風險而提前備貨？

AI 進展： 何時能看到更新版Siri？蘋果的AI策略是否因近期人事變動而調整？

政治關係： 蘋果目前與美國總統川普的關係如何？

報告判斷，在這些關鍵問題得到更清晰的答案之前，蘋果股價可能會維持區間震盪，並設定了170元的股價底部和新的235元目標價。（財經新聞組）

關稅 AI 供應鏈

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