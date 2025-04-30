「大就是護城河」 科技股前瞻性財測仍然擁有優勢

財報不是投資人該關心的重點，而是對未來的展望。（美聯社）

在失去最強烈的人工智慧(AI)狂熱並受到關稅 焦慮的打擊之後，走勢低迷的大型科技公司公布業績時，投資人應該關注什麼？

即使2025年至今情況艱難，但科技股估值仍然很高，繼續賺進大量資金，並保持防禦性角色，即使它們的業務深深捲入關稅談判。

展望始終很重要，因為股價取決於未來收益。但當投資人考慮新稅將如何影響大型科技公司的獲利時，本季的前瞻性財測將具有特殊重要性。由於它們在史坦普500指數中佔據著巨大地位，所以這並不是關於「七巨頭」的事情；而是關於整個股票市場的。

如果貿易新聞代表了一切，那麼即使是強勁的獲利也可能沒有多大意義。但未來幾季經濟將更加疲軟的預測可能是暗示將帶來新的風險；由於政策存在如此多的不確定性，謎團還會帶來許多不利影響。但科技業在疫情 期間的表現或許能讓我們大致預測未來的狀況。

然而，即使沒有疫情帶來的獨特影響，大型科技公司仍然像以前一樣擁有優勢：「大」就是護城河。

疫情的深遠影響之一是大企業的整合。大型科技公司可以再次利用其規模優勢，依靠龐大的現金部位、全球供應鏈和多元化經運來度過關稅的最初衝擊以及白宮敲定貿易協議 後的一段不確定時期。

當然，在外國政府爭鬥中，宣稱擁有全球影響力可能是一種負擔。但它也可以作為一種對沖。

定於本周發布財報的企業管理團隊可能會效仿谷歌的作法，對關稅的潛在影響隻字未提。當貿易協議、豁免和延期仍在討論中時，為什麼要冒險讓投資人失望呢？畢竟這種珍貴的確定性幾乎看起來像是預先遭受你無法控制的事情。

關稅動盪為投資人提供了遠離大型科技公司的新理由。但即使這些個股的前景黯淡，可以肯定的是，投資人在擁有它們的情況下，仍然比沒有它們的情況下獲利更多。