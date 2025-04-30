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美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

美3月商品貿易逆差1620億創新高 首季GDP或僅增0.3%

財經新聞組／綜合報導
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美國3月商品貿易逆差因進口激增而大幅擴大，顯示進出口貿易對第1季經濟成長產生了較大拖累。

美國商務部人口普查局表示，3月商品貿易逆差擴大9.6%至1620億元創新高。

商品進口額飆升163億元達到3427億元，這可能是因為企業爭相在關稅生效前爭先恐後地進口商品，以避開川普總統的全面關稅。

經濟學家警告，受到非貨幣黃金進口推動的進口量可能極大化地誇大了預期的1至3月當季國內生產毛額(GDP)成長放緩的趨勢。進口是計算GDP時的負面因素。

3月商品出口額增加22億元達1808億元。

美國政府定30日公布第1季GDP預估值，這一天恰逢川普上任100天。《路透》對經濟學家的初步預測顯示，上季GDP年率將成長0.3%，這將是自2022年第2季以來的最低成長速度。

其他對GDP的預測也多偏向下行。亞特蘭大Fed預測，經黃金進出口調整後，上季GDP將下降0.4%。

除了進口受到衝擊之外，川普政府一直混亂的關稅政策所造成的不確定性，也可能導致上季的經濟成長受到負面影響。川普的關稅政策讓美國陷入與中國的互相毀滅式的破壞性貿易戰。

去年第4季美國經濟成長2.4%。

川普 關稅 人口普查

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