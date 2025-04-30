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美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

財經簡訊

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愛迪達將調升美國產品價格

運動服裝巨頭愛迪達表示，美國總統川普的關稅將導致其所有美國產品價格上漲。目前尚不清楚將把價格提高多少。愛迪達在聲明中表示：「更高的關稅最終將導致我們所有銷往美國市場的產品成本上升。」該公司表示，它「在一定程度上」受到白宮對北京徵收 145% 關稅的影響，但它已經將中國製造的產品對美國的出口量降至最低。不過，最大的影響來自於美國對所有其他國家的關稅普遍上調，在貿易談判期間，關稅基本上維持在10%。

不懼關稅 Honeywell升財測

由於新飛機短缺刺激了對其航空零件和飛機維修服務的需求，霍尼韋爾(Honeywell)第1季營收和獲利超過華爾街的預期，並調高財測，因考慮關稅和全球不確定性對需求的影響，該公司有信心能夠緩解衝擊，這得益於零件供應和飛機維修服務公司的銷售成長。目前預計2025年調整後每股獲利將在10.2至10.5元間，而先前預測在10.1至10.5元。不過，該公司略微下修今年的銷售額預測，預計在396至405億元間，而先前的預期是396至406億元。

Spotify預測本季獲利不佳

Spotify預測本季營業獲利將低於華爾街預期，原因是應對更高的工資稅，這使其強勁的用戶成長黯然失色。近年來該公司透過漲價和削減成本措施獲益，其提高獲利能力的努力受到投資人密切關注。由於一些國家與員工薪資和福利掛鉤的工資稅較高，Spotify 3月當季營業利潤為5.09億歐元，低於預期。預測本季每月活躍用戶數為6.89億，高於分析師平均預期的6.849億；預計第2季付費訂閱用戶將增至2.73億，高於Visible Alpha估計的2.715億。

可口可樂上季業績超出預期

可口可樂上季獲利和收入超過華爾街的預期，並基本確認了全年前景，預計全球貿易衝突的影響將是「可控的」。第1季歸屬股東的淨利為33.3億元，合每股77分，高於去年同期的31.8億元和每股74分。不計重組費用、交易收益和其他項目，可口可樂每股獲利73分。淨銷售額下降2%至111.3億元。剔除影響可比性的項目後，當季營收112.2億元。預計2025年有機收入將成長5%至6%，每股可比收益將成長2%至3%。

關稅 可口可樂 華爾街

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