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做假帳醜聞9年後 CFPB解除富國銀行第12份同意令

財經新聞組／綜合報導

富國銀行表示，該行已解除2019年以來的第12份同意令，距離解決長期存在的監管問題更進一步。這些問題導致該行受到嚴格監管，資產上限被限制在1.95兆元。

該銀行補充說，美國最高消費者監管機構消費者金融保護局(CFPB)取消了與該貸款機構合規風險管理相關的2018年同意令。

富國銀行執行長沙夫表示：「今天的終止以及最近其他同意令的結束，代表我們已經完成了大部分共同風險和控制基礎設施工作。」

該銀行已與CFPB和貨幣監理署(OCC)達成同意令，以解決其2018年合規風險管理計畫中的問題。貨幣監理署於2月終止其同意令。

這是今年解決的第6項同意令，也是自2019年沙夫執掌該行並著手應對該行監管挑戰以來的第12項同意令。

2016年爆發虛假帳戶醜聞後，富國銀行的問題成為人們關注的焦點。自那時起，該銀行一直面臨嚴格審查，並支付了數十億元的罰款。

2018年，聯準會還對該銀行實施了資產上限，這是監管機構可以施加的最嚴厲的處罰之一。

該銀行還剩下2份同意令。

RBC Capital Markets分析師卡西迪表示，最近終止同意令顯示該公司與監管機構的合作取得了進展，並加強了該銀行的風險和控制框架。

貨幣 貸款 聯準會

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