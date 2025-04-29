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川普上任100天 各類投資人撤出美國 尋求國際資產多元化

財經新聞組／綜合報導
川普上任100天，不少投資人正在撤出美國資產。（美聯社）
川普上任100天，不少投資人正在撤出美國資產。（美聯社）

川普政府上任100天以來，市場經歷跌宕起伏。一些投資人開始撤出美國資產，但相關政策是否導致投資人持續撤離美國資產仍有待觀察。

一些投資人正在尋求國際資產多元化，或確保其持有的美國資產不超過一半，以尋求對政策的更多確定性。

嘉信理財首席投資策略師桑德斯表示：「這是否對美國市場和經濟體系造成了不可逆轉的損害，是個關乎生死的問題，但我們還沒有找到長期的答案。我們知道這造成了巨大的損害，我們的合作夥伴正在質疑我們在貿易或其他方面是否可靠。」

最近貿易言論的緩和導致股市反彈至接近4月2日的水平，美元也小幅反彈。即使如此，自1月20日川普就職以來的近100天裡，史坦普500指數下跌約8%，美元指數下跌約9%。4月30日將是川普總統任期的第100天。

由於投資人擔心川普對全球貿易的改革可能會損害美國經濟，導致經濟重新平衡，因此出現波動。投資人擔心聯準會獨立性，對聯準會主席鮑爾的批評也引發了股市的大幅拋售。有些人也擔心可能會造成更深層的損害。

Citadel創辦人兼執行長葛里芬(Kenneth Griffin)上周在Semafor會議上表示：「當你擁有一個品牌時，你的行為就需要尊重這個品牌。」他表示，政府需要小心對美國國債的潛在損害。

策略師們指出了美國資產重新配置的多種證據，不過對美國霸權是否真的會轉移存在分歧。

Exante Data創辦人諾德維格(Jens Nordvig)在最新報告中表示，透過拼湊大量訊息，他得出結論：資產配置正在發生「結構性轉變」，全球投資人都在「尋找替代儲備貨幣」。

牛津經濟研究院的研究報告中表示，市場走勢顯示「各類投資人」正在更廣泛地撤出美國。

川普 聯準會 桑德斯

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