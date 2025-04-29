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稱美股還沒反映出經濟衰退 策略師：未來多年都將遜於預期

財經新聞組／綜合報導

美股可能正處於關稅減免上漲模式，但華爾街最大的空頭表示，鑑於動盪的背景，投資人應保持高度警覺。

BCA Research首席策略師貝雷津(Peter Berezin)在最新報告中警告：「川普總統決定部分撤銷關稅，降低了美國經濟陷入深度衰退的可能性。然而，股市價格甚至還沒有反映出輕微的經濟衰退，這代表股市面臨下行風險。」

貝雷津因成為2025年華爾街唯一的熊市預測者而受到關注。此外，他正確地預測2022年美國不會出現經濟衰退，即使大多數華爾街人士都預期會出現經濟衰退。他擔任經濟學家已有30多年，曾在國際貨幣基金(IMF)、高盛和現在的BCA研究公司任職。

貝雷津堅持今年美國經濟衰退的可能性為75%，史坦普500指數將收於4450點。原因有幾個。

首先，貝雷津指出，目前美國有效關稅稅率仍至少是1930年代以來的最高水準。關稅的不確定性開始導致企業控制資本支出，這可能會對就業市場產生影響。

不確定性和潛在的關稅相關價格上漲也可能影響美國消費者的支出決策。

其次，貝雷津研究的近期經濟數據顯示，美國經濟在貿易戰爆發前就已經疲軟。

亞特蘭大Fed的GDP追蹤數據顯示，第1季GDP下降0.4%。高盛經濟學家表示，第1季GDP萎縮0.2%。

3月消費者信心指標也較前幾個月開始走弱。

具體到股票方面，貝雷津的分析顯示，市場並沒有將「經濟成長明顯惡化」的預期計入，更不用說「全面」衰退了。

史指的預期本益比為19.9倍，遠低於過去經濟衰退時期的水準。例如，在2020年3月的新冠疫情危機期間，史指本益比跌至13.4倍的低點。在金融危機期間，史指的本益比在2008年11月跌至8.9倍的低點。

貝雷津寫道：「未來多年，美股的表現都將遜於預期。」

關稅 華爾街 高盛

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