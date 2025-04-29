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美股最錢線／科技巨頭財報 只怕利多股價卻不漲

財經新聞組／綜合報導

研究顯示，在當前宏觀環境下，財報業績超出預期的公司隔日平均僅上漲50個基點，遠低於101個基點的歷史平均水平；而未達預期的公司則下跌247個基點，比下跌206個基點的歷史平均水平更為嚴重。

美股即將迎來科技巨頭財報，投資人面臨的嚴峻現實是：即使業績超出預期，股價也難獲應有回報。

知名科技分析師卡拉漢(Peter Callahan)在最新報告中指出，在當下複雜的宏觀環境下，投資人應密切關注這些公司的財測，而非僅僅關注當季業績，因為當前的市場環境已經清晰顯示：即便業績超出預期，也未必能獲得預期中的股價上漲。

另外值得注意的是，本周有近40%的史坦普500指數成分股公布業績，加上2日的非農就業數據，市場正進入關鍵時刻。這將是決定市場短期方向的重要週期。

那斯達克指數上周上漲6.5%，4月至今上漲1%。卡拉漢認為，這項反彈由多個因素推動：超出預期的財報、波動性降低、利率環境穩定、部位更加清晰以及政策前景改善。

但有一個殘酷的事實：即使公司財報超出預期，恐怕也不能在資本市場獲得應有的認可。

卡拉漢指出，雖然科技類股目前整體超出預期比率高於其他行業，但投資人對業績的反應變得更為謹慎，這顯示出市場對前景的擔憂已深入人心。

從基本面來看，科技、媒體和電信業在財報季初期的表現超出市場預期。這代表即使投資人情緒可能已經迅速轉向悲觀，但企業和消費者的實際行為尚未明顯惡化。

換句話說，市場可能過於「先知先覺」，提前反映了潛在的負面情況，而企業實際經營狀況尚未體現出這些問題。因此，雖然企業業績超出預期，但由於市場已經提前消化了悲觀預期，這種「超預期」表現並沒有像以往那樣帶來顯著的股價回報。

那斯達克 利率 史坦普500

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