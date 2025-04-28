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川普說關稅能取消所得稅 專家點出問題：辦不到

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普說關稅能取消所得稅，但專家研判辦不到。(路透)
美國總統川普說關稅能取消所得稅，但專家研判辦不到。(路透)

川普總統說，他相信關稅收入足以削減所有所得稅，美國人有一天將不再繳納任何所得稅。但美國有線電視新聞網（CNN）和巴隆周刊（Barron's）研判辦不到。

川普以關稅取代稅收，作為政府收入來源的計畫有下列問題。

首先，關稅必須非常高，比川普政府今日設定的歷史最高水準還更高。

聯邦每年透過所得稅籌得約3兆美元。美國每年也進口價值約3兆美元的商品。私募業者阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在寫給投資人的報告中說，這意味所有進口商品的關稅至少要是100%，才能取代所得稅。

根據惠譽國際信用評等公司（Fitch Rating），目前，美國有效關稅稅率是22.8%。全面取代所得稅的話，關稅必須比現在高出逾四倍。

史洛克指出，彌補所得稅收入並不是直接把進口商品的價格加一倍而已：隨價格上漲，需求會下降。美國幾家最大型公司在此次財報季都表示，川普的貿易政策正在推高成本，導致消費者幾乎在所有東西上都全面減少支出。

稅務基金會（Tax Foundation）估計，由於價格上漲導致商品需求減少，已實施並計劃生效的關稅，預計每年僅能帶來1,700億美元的收入，遠低於聯邦所得稅的收入。想要更多關稅收入，就必須再調高稅率。

但進口產品的價格飆漲，銷量會跌到什麼情況很難說。史洛克表示，想用關稅取代所得稅，可能所有進口商品都必須徵收200%的關稅。

這個數字顯然將有效切斷貿易。美國對大多數中國大陸商品徵收145%的關稅，讓美中貿易實質上陷入停滯。關稅高不可攀的結果是沒人付關稅，美國不可能獲得可以替代所得稅的收入。

川普的計畫還有個問題，那就是取消聯邦所得稅必須由國會通過法案。稅務基金會的聯邦稅務政策副總裁約克（Erica York）指出，儘管減稅措施正在討論中，但並不存在徹底取消所得稅的法案，而且這種由消費者接受更高物價來換取零所得稅的法案，似難得到廣泛支持。

還有另一個潛在矛盾是：川普實施高關稅的理由之一是激勵企業在美生產產品。如果他的願望實現了，進口量跌至谷底，美國又從哪裡獲得關稅收入？

儘管公司所得稅可能有助於彌補部分稅收損失，但稅務基金會的數據顯示，公司所得稅只占美國稅收總額的6%，個人所得稅占41%。而且川普還希望能調降公司稅率。

巴隆周刊也援引財政部報表打臉川普的講法。自4月9日關稅稅率上調到目前水準以來，美國自進口商品獲得147億美元的收入，雖然比起2024年同期成長135%，但換算下來日均9.18億美元，遠低於川普14日在橢圓形辦公室裡說的「我們現在每天賺30億美元」。

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