中拒波音 利雅德航空願承購

沙烏地阿拉伯新興航空公司利雅德航空執行長道格拉斯表示，如果由於中美貿易戰升級而導致波音客機遭中國航空公司拒絕接機，該公司將準備接手購買這些飛機。波音公司在將第三架飛機遣返回美國後，正尋求轉售數十架因關稅而被中國拒之門外的飛機，此舉引發美國總統川普對北京的新一輪批評。波音公司在上周的分析師電話會議上罕見地公開表示可能出售飛機，並表示在緊張的飛機市場中不會缺少買家。

達美樂美同店銷售意外下滑

達美樂披薩(Domino's Pizza)(DPZ-US)第1季美國同店銷售額意外下滑，原因是高通膨和宏觀經濟不確定性導致消費者減少外出用餐支出。根據LSEG彙編的數據，這家全球最大披薩連鎖店的美國同店銷售額下降0.5%，而分析師平均預期為成長0.5%。截至3月25日的第1季，該公司每股獲利4.33元，超過分析師平均預期的4.07元。國際同店銷售額成長3.7%，高於分析師預期的1.93%。

德商默克39億收購生技公司

德國製藥公司默克集團表示，已達成協議以約39億元收購美國生物科技公司SpringWorks Therapeutics，擴大其罕見疾病和癌症治療產品組合。默克將以每股47元的現金收購這家總部位於康乃狄克州史丹福的公司；這比SpringWorks傳出交易前一天2月7日的20天成交量加權平均價37.38元高出26%。該交易預計將於2025年下半年完成，但需獲得SpringWorks股東批准和監管部門批准。默克表示，一旦交易完成，它將「立即貢獻」其收入，並預計在2027年前增加其每股獲利。

IBM 5年內在美投資1500億

國際商業機器公司(IBM)宣布，未來5年將在美國投資1500億元，其中包括300多億元用於推進美國大型主機和量子電腦 的製造。IBM執行長克里希納(Arvind Krishna)在新聞稿中表示：「自114年前成立以來，我們一直專注於美國的就業和製造業，透過這項投資和製造承諾，我們確保IBM仍然是全球最先進計算和人工智慧功能的中心。」IBM表示，其投資將有助於加速美國作為全球運算領域領導者的地位並推動其經濟發展。