美債邁入期限溢價維持高檔 「新秩序」諸多恐慌難排解

財政部長貝森特預定周三公布最新發債計畫，他得設法排解投資人的諸多疑慮。(路透)

本月席捲市場的「拋售美國」交易，已對投資人持有美國最長天期公債的意願留下無法磨滅的傷痕，而長天期公債向來是美國政府支應赤字資金的主要工具。

對於貝萊德（BlackRock）、Brandywine Global投資管理公司和先鋒集團（Vanguard Group）等資產管理公司來說，真正問題在於，隨著川普 總統第二任期將破百日天，他帶來的各種不確定因素日益增加，迫使交易者不得不關注利率走向以外的一連串問題。

舉例來說：川普的貿易戰、減稅計畫和亂槍打鳥式的決策會如何影響本已走弱的經濟成長、頑固的通膨壓力，以及龐大的財政赤字？他是否又會威脅撤換聯準會（Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）？他是否正在積極推動美元走貶？

最後帶來的結果就是，市場對風險更加敏感，債券買家開始質疑美國公債這個傳統避險資產的角色，並要求長天期公債提供更高的溢酬。從市場所謂的「期限溢價」（term premium）看來，目前接近2014年以來的高點。

Brandywine資產管理人麥金泰爾（Jack McIntyre）說：「我們正處於一個新的世界秩序中。即使川普最終在關稅問題上讓步，我認為市場的不確定性仍會維持在高檔，這表示期限溢價也會居高不下。」

當然，如果川普達成貿易協議，或持續釋出不願讓公債市場全面失控的訊號，市場或許可稍微抒解對公債的疑慮。不過，財政部長貝森特預定周三公布最新發債計畫，他還得設法排解投資人的諸多疑慮。

投資人倒也不是全面拋售公債。摩根大通資產管理公司認為，美國公債仍優於歐洲公債。從本月30年期公債標售結果來看，只要價格合適，市場仍有承接意願。這場標售舒緩了市場對買盤卻步的顧慮，長天期公債殖利率 也自近期高點回落。 不過，市場信心仍相當脆弱。舉例來說，儘管川普上周表示「無意」撤換聯準會（Fed）主席鮑爾，但他對鮑爾的批評，仍讓部分投資人憂心央行獨立性。

對先鋒集團來說，長天期公債的額外風險溢價還有進一步擴大的空間，特別是聯邦財政赤字擴大、帶動發債量增加的情況下。先鋒集團固定收益資深產品經理范特（Rebecca Venter）說：「期限溢價現在已不算低，但也很難說是歷來高檔。考量背後的財政風險，期限溢價未來可能會逐步擴大。」

財政部預定本周公布最新發債計畫，華爾街普遍預期，未來三個月標售規模將維持穩定。共和黨議員開始討論如何為減稅法案籌資之際，財政問題將成為影響期限溢價的下一個焦點。

期限溢價變大的其中一個關鍵，在於現在政府每年光是支付債務利息就超過1兆美元，任何一點殖利率上升，對財政負擔都有影響。貝萊德指出，美國資產本月初全面下挫，更加凸顯疫情後美國財政狀況惡化的隱憂，也暴露美國公債在投資人信心變化之下是何等脆弱。