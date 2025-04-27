特斯拉衝刺機器人 明年產量增十倍 盟立、和大等有望受惠

特斯拉執行長馬斯克宣布5月起淡出川普政府效率部職務，專注特斯拉經營之際，特斯拉在官網釋出機器人部門擴大招兵買馬的訊息，迎接馬斯克強勢回歸。（路透）

特斯拉 執行長馬斯克 宣布5月起淡出川普政府效率部職務，專注特斯拉經營之際，特斯拉在官網釋出機器人部門擴大招兵買馬的訊息，迎接馬斯克強勢回歸，全力打造機器人帝國，目標明年旗下人形機器人 產量要較今年大增十倍。特斯拉衝刺機器人業務，法人看好，盟立、和大等協力廠有望受惠。

馬斯克對發展機器人深具信心，日前更在首季財報會議中，首次對外界展示位於加州弗里蒙特工廠的人形機器人Optimus試生產線。馬斯克規劃，今年底前會有數千台Optimus人形機器人投入特斯拉工廠運作，並在不久後，達到每年量產數百萬台的規模。

台鏈為了配合特斯拉擴大人形機器人的計畫，和大宣布，將成立「機器人事業部」。和大集團董事長沈國榮表示，目前該集團除了供給特斯拉關節關鍵零組件行星減速機之外，還將切入人形機器人的軸部（骨骼），集團也會配合成立機器人事業部，專攻人形機器人。

和大集團稍早已接獲特斯拉邀請，將投入人形機器人關節關鍵零組件行星減速機的生產行列，相關產品已送樣，最新進度為預計6月底完成測試，和大宣告正式加入特斯拉人形機器人供應鏈。據悉，特斯拉目前已有足夠的零件可在今年生產1萬至1.2萬台Optimus，但由於導入AI功能以及其他高階應用，因此內部將生產目標訂在5,000台，並期望明年產量擴增十倍至5萬台，並在數年後達到每年逾百萬台。

馬斯克全力衝刺機器人，為防止美中對峙導致稀土供應不順影響Optimus量產，特斯拉正與中國大陸合作，以獲得使用稀土永久磁鐵的許可，而這些永久磁鐵將用於生產Optimus，確保生產無虞。

馬斯克在機器人領域有雄心壯志，特斯拉更在官網上釋出高達78種職缺，Optimus AI負責人Ashish Kumar與Optimus AI高級經理Julian Ibarz更在X平台上發布招賢納士的動態，均顯示出特斯拉正開始加速打造機器人帝國，目標是在2026年時，將人形機器人產量提升十倍。

針對供應鏈方面，盟立深耕工業用機器人市場耕耘逾35年，已於2023年加入輝達Omniverse技術平台成為其合作夥伴，偕同做減速機的子公司盟英量產出貨，並積極切入人形機器人市場。

盟立董事長孫弘表示，公司已啟動人形機器人應用布局，針對機器人重要的關鍵零部件進行產品開發及展開產業的策略合作，積極搶進人形機器人供應鏈體系。