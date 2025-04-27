重量級科技股財報將出爐 未來一周美股有四大觀察變數

未來一周美股有四大觀察變數。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅 ，留意川普關稅動向及與各國貿易代表就關稅協議的談判進展。

其次是留意美國聯準會（Fed）各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國第1季國內生產毛額（GDP）季增年率初值、4月消費者信心指數、ISM製造業與非製造業指數、非農就業報告、3月JOLTs職位空缺、核心個人消費支出（PCE）、工廠訂單等。

第四是企業財報。未來一周公布財報的美國企業有184家，包含蘋果、亞馬遜、微軟、Meta、高通、益華電腦、芯源系統、美超微、Visa、萬事達卡、富蘭克林資源、開拓重工、UPS、通用汽車、可口可樂 、麥當勞、百勝集團、達美樂披薩、星巴克、雅詩蘭黛、Booking、Airbnb、艾克森美孚、雪弗龍、禮來、輝瑞、Amgen、Regeneron、Biogen、莫德納等。

本周有多檔重量級科技股將公布財報。富蘭克林投顧指出，根據Fastset到4月17日數據，預估S&P 500指數企業今年獲利將成長10%，其中，科技股將成長14.9%。

富蘭克林投顧指出，川普2.0的經濟及投資格局每天都在變化，市場也在努力適應，對前景保持謹慎，但認為會愈來愈具有建設性和伺機布局機會。儘管川普政府正積極重塑全球經濟格局，可能帶來破壞性影響，但關稅的最終結果將不及當前的恐慌水準。