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川普加稅 物價高漲 掀消費極簡主義新浪潮

編譯湯淑君╱綜合報導
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愈來愈多消費者擔心，美國總統川普大幅提高進口貨關稅，將導致產品售價更貴，甚至可能將經濟推落衰退，一股趨勢於是應運而生：以「不買」清單取代購物清單。

紐約時報報導，在此之前，TikTok上就曾流傳宣揚「2025不買」以及「低買」、「緩買」的短片；如今川普關稅導致美國經濟展望混沌不明，再次為這種崇尚儉約的消費運動推波助瀾，但這回更聚焦於「低度消費」。

川普對幾乎所有貿易夥伴國加徵10%起跳的關稅，對進口自中國的眾多產品課的稅率甚至超過100%，已使更多消費者體認到執行「不買」運動的迫切性。

於是，許多民眾擬出「不買」清單，列出各式各樣售價可能隨貿易戰拖長而漲價的產品，或一旦經濟惡化掀起裁員潮就必須少買的物品。

一名TikTok用戶說，她已把Shein和YesStyle販售的「流行服飾」列入不買清單，因為都會被課到關稅。

美國人對「商業極簡風」並不陌生。1960年代的極簡主義藝術運動、1970年代號披頭四」主唱約翰藍儂「想像沒有占有」的訴求，以及1982年蘋果創辦人喬布斯穿黑毛衣端坐在幾近家徒四壁的房間地板上。2010年代，透過「斷捨離」女王近藤麻理惠的著作和Netflix電視節目，化繁為簡的生活概念再度掀起旋風。

鏡頭拉回2025年，借助社群媒體平台無遠弗屆的強大傳播威力，新一波消費極簡主義正迅速引起熱烈回響。

哥倫比亞商學院副教授貝蕾薩說：「社群媒體讓你把『不消費』變得清晰可見，因為，現在不消費行為在Instagram上變得很體面。帶上『不買」話題標籤，予人年輕時髦的感覺。」

關稅 川普 社群媒體

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