川普關稅影響更甚1963年雞肉稅 恐重塑全球市場

1963年的雞肉稅為美國三大汽車製造商打開了調漲卡車價格的大門，圖為福特汽車。(路透資料照片)

川普 (Donald Trump)關稅 料將產生極大威力，其實美國第36任總統林登詹森(Lyndon Johnson)1963年開徵「雞肉稅」(chicken tax)、對小貨車皮卡(pickups)課關稅，確實遏阻了歐、亞洲車進口，如今第47任總統大動作課關稅，經濟影響可能出乎想像，恐重塑全球市場，很難走回頭路。

數十年前的雞肉稅迄今還在實施，這麼多年下來，雞肉稅真的阻止汽車業者在美國銷售歐洲或亞洲製皮卡；多數在美銷售的皮卡在北美生產，讓美國汽車製造商獲得巨額利潤，但是對數百萬美國買家來說，選擇少，價格也偏高，汽車製造商還採取複雜手段避稅。

經濟學家、自由主義智庫Cato Institute前國貿主任伊肯森(Dan Ikenson)說，川普似乎覺得他可以先宣布非常高的關稅，日後再往下回調；但事情沒有那麼單純，關稅會改變經濟激勵機制，連帶發展出消費和支持族群並擁有生命力，長期存在。

詹森總統的進口稅歷久不衰，顯示關稅大有影響力，足可重塑全球市場，有時甚至遠超出最初設定的目標；同理，川普啟動貿易戰可能改變美國、乃至全世界未來幾代人的購物方式。

針對進口皮卡課徵的「雞肉稅」最初確實和雞肉有關。

美國開徵雞肉稅的前一年，1962年，歐洲各國對美國的雞肉課關稅，打壓美國家禽業者、阻撓美商分食利潤豐厚且不斷成長的歐市大餅。

隔年，1963年，詹森總統上任不久展開報復，對皮卡車在內的一系列歐洲產品開徵關稅；當時，美國汽車市場僅極小部分來自進口，很少人聽過日系品牌豐田(Toyota)或本田 (Honda)。

詹森總統任內針對運貨車輛開徵25%關稅，主要是懲罰美國唯一進口車廠德國大眾汽車(Volkswagen)；另外也針對馬鈴薯澱粉、糊精和白蘭地等三大歐洲進口商品課關稅。

雞肉稅為美國三大汽車製造商通用(GM)、福特(Ford)、克萊斯勒(Chrysler)打開調漲卡車價格的大門。總部位於紐約的汽車修繕業者Cox Automotive首席經濟學家斯莫克(Jonathan Smoke)分析，美製卡車未受關稅衝擊，價格卻每年約上漲5%至6%，一般汽車價格年漲幅僅2%。

在高利潤驅使下，美國汽車業樂於專注產製卡車；即使歐洲1964年取消對美國雞肉徵稅，美國三大車廠和汽車工人工會仍力保對外國卡車課進口稅。

「雞肉稅」甚至在好幾回合旨在促進自由貿易的全球貿易協議中被保留。

全球貿易律師弗里德曼(Lawrence Friedman)解釋，關稅一旦生效就會一直存在，例如陰極射線管電視體積龐大、不再流行，內建錄影機的電視也已過時，如今還在課關稅。

上有政策、下有對策，政府設定貿易限制，業者總有辦法找到漏洞、壓低稅款。在複雜的貿易規則和關稅世界裡，鑽漏洞司空見慣，取巧之道被稱為「關稅工程」。

為規避雞肉稅，有些外國車廠運卡車到美國時故意不安裝貨床(truck beds)、或者增設座位以便將卡車歸類為一般轎車，例如日商斯巴魯(Subaru)皮卡車Subaru BRAT在裝貨床增加兩個面向後方的座椅。

美國本土車廠也善用巧計規避雞肉稅。福特2009年至2013年在歐洲生產Transit Connect廂型車，運往美國時裝有座椅，清關後拆除變成卡車；司法部2024年對福特課收3.65億美元罰款。

真正為規避雞肉稅開闢合法途徑的是1994年「北美自由貿易協定」(NAFTA)。該協定開放美國與加、墨邊界，汽車廠隨即在美國境內、外生產卡車後銷往美國，通用便在美、加、墨生產最暢銷的卡車Silverado。

既然皮卡車要課稅，許多亞、歐汽車廠轉而產製關稅較低的轎車，其中又以體型小、省油的經濟型轎車為主。

1970年代初油價上漲，美國人為了省油蜂擁買小轎車。本田1982年在俄亥俄州設廠時便專注產製轎車，而不是卡車。

但外國品牌在美國建廠不是為了規避雞肉稅，而是想靠近美國銷售市場，較划算；當時到美設廠生產的汽車進口關稅僅2.5%。

美國三大車廠在美國汽車市場所占比重60年來持續萎縮。

2007年，亞歐品牌首次在美國轎車和卡車總銷量占主導地位，超過美國三大汽車製造商。

美國三大車廠卡車銷量仍占主導地位，但標普全球移動(S&P Global Mobility)數據顯示，目前市占率僅38%；去年美國業者在美生產的汽車數量低於外國業者。

史莫克表示，目前很難知道川普關稅策略將如何影響市場；但以課徵雞肉稅可看出，取消關稅絕非易事。